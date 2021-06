Yesus Cabrera se supo ganar un puesto en la titular del América de Cali en esta temporada, bajo la dirección técnica de Juan Cruz Real, hasta que el entrenador estuvo en el equipo caleño.

Sin embargo, en los últimos días se ha hablado mucho del futuro próximo del hábil mediocampista cartagenero. Algunos comentarios lo ponen fuera del cuadro 'escarlata', mientras que otros indican que prolongaría su estadía en el rojo.

"Todas las cosas que se han dicho son ciertas”, expresó el jugador en charla con 'Primer Tiempo', en medio de todas las especulaciones que han surgido.

Además, agregó que: "No he dejado de hablar con América, porque primero que todo soy muy agradecido con la institución por lo que me ha dado, por lo que ha sido Yesus Cabrera dentro de estos años, por lo que he ganado y nunca se le van a cerrar las puertas. Han sido negociaciones durante estos 6 meses que no hemos podido concretar... Quiero tomar una decisión que sea sabia".

Publicidad

De momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte del cuadro vallecaucano al respecto y se espera que pronto se defina esta situación, ya que habrían varios clubes interesados en los servicios de Cabrera Ramírez.