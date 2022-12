Se viene la quinta fecha de los cuadrangulares y ninguno de los ocho equipos puede parpadear

Santa Fe vs. Cali y Alianza Petrolera vs. América serán este sábado en Bogotá y Barrancabermeja. Nacional vs. Tolima y Junior vs. Cúcuta fueron programados para el domingo 24 de noviembre.

El Junior de Barranquilla, bicampeón vigente de la liga colombiana, buscará el domingo un triunfo ante el Cúcuta Deportivo en la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo Clausura que le permita jugar su tercera final consecutiva.

El "Tiburón", dirigido por el colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña, comparte con siete puntos el liderato del Grupo A con el Deportes Tolima pero llega motivado a la penúltima fecha de los cuadrangulares tras vencer el miércoles 2-0 al Atlético Nacional con un doblete de Teo Gutiérrez, su estandarte.

No obstante, el artillero es duda para este partido porque sufrió "fractura de los 'huesos propios' de la nariz" en el juego anterior y tiene una herida en el interior del párpado derecho.

Tampoco está confirmada la presencia del centrocampista Víctor Cantillo, de destacadas actuaciones en el año, por un esguince de tobillo.

El Cúcuta, liderado por el técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti, se juega su última oportunidad de soñar con la final, pues de ganar el partido del domingo igualará la línea de puntos del Junior.

En el otro partido del grupo, el Atlético Nacional -tercero con cuatro unidades- recibirá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al Deportes Tolima en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El conjunto de Juan Carlos Osorio, exseleccionador de México y Paraguay, necesita mejorar la floja imagen que dejó en Barranquilla esta semana.

Sin embargo, el estratega colombiano tendrá que lidiar con la baja sensible del lateral Daniel Muñoz, que este semestre fue convocado por primera vez a la selección cafetera, por acumulación de amarillas.

El Tolima, que aspira a ganar su tercer título de liga, tendrá que recuperar los puntos que cedió esta semana cuando cayó en casa con el Cúcuta y perdió la oportunidad de ser líder solitario de su grupo.

En el Grupo B, el principal candidato a llegar a la final es el Independiente Santa Fe, que recibirá el sábado al Deportivo Cali en un cara a cara por el liderato de la zona.

Los capitalinos recuperarán a su jugador más destacado en el campeonato, el extremo Maicol Balanta, quien se perdió el juego que su equipo empató 1-1 en la casa del Alianza Petrolera por suspensión.

Los bogotanos son primeros de su zona con siete puntos, uno más que el América y que el Deportivo Cali que son segundo y tercero, respectivamente.

El otro partido lo disputará el América, que visitará en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja al Alianza Petrolera con la mirada puesta en recuperar los puntos que perdió esta semana cuando cayó 2-1 con el Deportivo Cali.

Los "Diablos Rojos", dirigidos por el brasileño Alexandre Guimaraes, contarán con su goleador Michael Rangel, con el habilidoso extremo Duván Vergara y el centrocampista Carlos Sierra, los mejores del equipo en el año.

- Partidos de la quinta jornada de los cuadrangulares:

23.11: Independiente Santa Fe-Deportivo Cali y Alianza Petrolera-América de Cali.

24.11: Atlético Nacional-Deportes Tolima y Junior-Cúcuta Deportivo.