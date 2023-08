Se viene la sexta jornada de la Liga II-2023: Junior va por su primer triunfo, con nuevo técnico

Atlético Bucaramanga y Águilas Doradas, dos de los tres equipos que se encuentran al frente de la clasificación de la Liga del fútbol colombiano con 10 puntos, se enfrentarán en esta sexta jornada.

Bucaramanga sufrió su primera derrota en el torneo la pasada jornada frente a Atlético Nacional por 2-1, lo que le permitió a Águilas Doradas igualar en la clasificación al líder, a pesar de contar con un partido menos.

El equipo del municipio de Rionegro viene de clasificarse para los cuartos de final de la Copa Colombia, tras eliminar a La Equidad y de continuar invicto en liga, confirmando así que sigue siendo uno de los equipos más fuertes del fútbol colombiano.

El otro encuentro destacado de la sexta fecha es el que enfrentará el domingo a Independiente Medellín con Alianza Petrolera, segundo y cuarto clasificado respectivamente, que aspiran a conseguir un triunfo para continuar en la parte alta de la tabla.

Por otro lado, Junior, ya sin el exseleccionador Hernán Darío Gómez, que renunció a la dirección técnica del equipo 'tiburón' tras cinco meses en el cargo, buscará cambiar el rumbo con el regreso de Arturo Reyes, que tiene como objetivo conseguir su primera victoria del campeonato este sábado frente a otro de los equipos que permanecen invictos, La Equidad.

El colista del torneo con solo dos puntos, Deportivo Pereira, abrirá este sábado la jornada contra Jaguares con la vista puesta en el histórico partido de ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, que jugará el próximo miércoles en el estadio Hernán Ramírez Villegas contra el Palmeiras brasileño.

Deportivo Pereira, celebrando su paso a los 'cuartos' de la Copa Libertadores. Foto: AFP

Atlético Nacional, que ya superó la tremenda decepción que supuso su eliminación de la Libertadores con su última victoria liguera y su clasificación en Copa, se enfrentará a un Atlético Huila que no quiere ir a menos tras su gran arranque de torneo.

La jornada la cerrará el irregular Millonarios, que buscará su segunda victoria consecutiva como local contra Once Caldas después de volver a perder la pasada semana frente a Jaguares.

En el resto de partidos, el Boyacá Chicó, con Belmer Aguilar como nuevo director técnico tras la salida de Mario García, visitará al Deportivo Pasto, mientras Unión Magdalena y Santa Fe buscarán romper su mala racha de resultados.

Por último, destacar que hay dos partidos aplazados porque no se podía brindar seguridad para los aficionados: Envigado-América de Cali y Deportivo Cali-Deportes Tolima.

Partidos de la sexta jornada:

19 de agosto:



Deportivo Pereira vs. Jaguares

Unión Magdalena vs. Santa Fe

La Equidad vs. Junior.

20 de agosto:



Deportivo Pasto vs. Boyacá Chicó

Independiente Medellín vs. Alianza Petrolera

Atlético Huila vs. Atlético Nacional.

21 de agosto:



Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Millonarios vs. Once Caldas.

Aplazados:



Envigado vs. América de Cali

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima.