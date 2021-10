¡Se vienen los clásicos en el fútbol colombiano! Estos son los compromisos que contarán con VAR

Se aproxima la fecha 14 en la Liga colombiana, que se disputará entre el viernes 15 y hasta el lunes 18 de octubre, y habrá duelos atractivos: se viene la fecha de los clásicos del rentado local.

Dimayor, ente regulador del fútbol profesional colombiano, informó este martes sobre los compromisos que contarán con la presencia del VAR. Cuatro, de los diez partidos, tendrán la herramienta tecnológica.

Entre los partidos designados con VAR, se encuentran los clásicos más llamativos del país. América vs. Cali; Nacional vs. Medellín; Deportivo Pasto vs. Deportes Quindío; y Santa Fe vs. Millonarios.

Programación de la fecha 14:

15 de octubre

Deportes Tolima vs Atlético Huila

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: cerrada

16 de octubre

La Equidad vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: cerrada

América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: cerrada

Con Var

Deportivo Pereira vs Once Caldas

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: cerrada

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: cerrada

Con Var

17 de octubre

Deportivo Pasto vs Deportes Quindío

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: cerrada

Con Var

Alianza Petrolera vs Atlético Bucaramanga

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: cerrada

Independiente Santa Fe vs Millonarios FC

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: cerrada

Con Var

Junior FC vs Jaguares FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: cerrada

18 de octubre

Envigado FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Televisión: cerrada