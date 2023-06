Sebastián Botero: "No alcanza para sumar, pero felicitar a Millonarios por su pase a la final"

Independiente Medellín cerró su participación en los cuadrangulares finales de la Liga I-2023 con una derrota 2-1 frente a Millonarios, que finalmente fue el primer clasificado a pelear por el título de la primera parte de este año. Tras el partido en el estadio El Campín, Sebastián Botero dio sus impresiones del compromiso y el balance general en el campeonato.

"Siento a veces que para el mundo exterior o para el entorno el fútbol hablar de cosas positivas en medio de una derrota y en medio de un cuadrangular que no ha sido lo que esperábamos, pero me voy muy contento y orgulloso del grupo, realmente me encantó el equipo sobre todo en el primer tiempo, un equipo que fue dominante, que fue valiente para defender alto en campo. Desafortunadamente al finalizar las jugadas no estuvimos efectivos y al final el primer tiempo finalizamos 0-0, pero creo que merecimos uno o dos goles", dijo de entrada el DT del rojo antioqueño.

A renglón seguido, aseguró que pese a la derrota sus dirigidos compitieron de buena manera contra los azules, este sábado.

"En el segundo tiempo tampoco fuimos inferiores, ellos modifican en su intención y fueron más directos en el juego, fue más de detalles, la madurez que ellos tienen como equipo se expresa en esos momentos; lo encontraron en la capacidad individual, primero Llinás en el primero gol y luego Daniel; ellos aprovecharon muy bien esos cinco minutos. Estuvimos compitiendo y estando a la altura del partido", sostuvo Botero.

De otro lado, el técnico del 'poderoso' destacó el buen trabajo de Millonarios y lo felicitó por su pase a la gran final de la Liga I-2023.

"Desafortunadamente no alcanza para sumar, pero felicitar a Millonarios, creo que es un proceso espectacular, con un gran entrenador y se merecen estar en la final, más allá de que hay ciertas decisiones arbitrales que al llegar al camerino uno lo dejan un poquito triste; el partido fue muy bueno para el espectador", agregó.

También en medio de la conferencia de prensa se refirió a su proceso en la dirección técnica de Independiente Medellín.

"Como experiencia es extraordinaria, creo que esta es una maestría que hace uno como entrenador y estoy en ese proceso de todos los días tener reflexión con mi cuerpo técnico y haya un crecimiento para lo que viene. Sé que apenas estoy empezando como entrenador, vamos en ese crecimiento, pero al final lo más importante es el club, de que el equipo sea competitivo", sostuvo Botero.