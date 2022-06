Sebastián Gómez: “Faltan cuatro partidos y depende de nosotros en Nacional estar en la final"

Sebastián Gómez, en el día de su cumpleaños número 26, atendió a los medios de comunicación previo al partido contra Bucaramanga, en la fase de cuadrangulares de la Liga I 2022 del fútbol colombiano. El volante recalcó sobre la necesidad de romper la mala racha de siete partidos sin conocer la victoria y mostrar las aspiraciones que tiene el conjunto paisa en estas finales.

“Yo me siento cómodo en cualquier posición porque la gente que tengo alrededor es muy talentosa, en el partido frente a Millonarios me tocó con Alexander Mejía, un ídolo para mí y una gran persona que me ha enseñado muchas cosas”, inició explicando su ubicación en el campo de juego.

Si Atlético Nacional gana los cuatro partidos restantes en el cuadrangular, sería finalista y así lo siente el volante antioqueño.

“Faltan cuatro partidos y depende de nosotros estar en la final, el grupo se siente motivado, sabemos lo que jugamos. La presión siempre va a estar y nos gusta tenerla, sabemos que llevamos varias fechas sin ganar pero esperemos que con Bucaramanga cambiemos el rumbo de esta historia”, agregó en el contacto con los periodistas.

"Estamos en el Atanasio, es con nuestra gente y queremos ratificar el apoyo de la hinchada con un triunfo. Bucaramanga tiene buenas fichas, hemos visto videos, tiene a un goleador como lo es Dayro Moreno, hay que saber contrarrestar eso. Claro que nosotros debemos volver al gol y volver a tener nuestro estadio como un fortín", opinó Gómez.

El estado del gramado del estadio Atanasio Girardot es una de las críticas de este momento, luego de varios conciertos, el campo no es óptimo y eso evidenció uno de los capitanes del equipo ‘verdolaga’

“Yo no voy a juzgar como quedó el estado de la cancha, ya las autoridades saben de lo que están haciendo. No hay excusa por el terreno, tenemos que mejorar y ganar pero lo único que digo es que deberían buscar otras alternativas para los conciertos”, complementó el hombre que impone la marca en la zona media de los 'verdolagas'.

“Nosotros sabemos lo que Jefferson Duque es como goleador, el equipo tiene toda la confianza en él, lo admiro mucho y yo sé que va a darnos alegrías porque es un jugador de momentos importantes”, finalizó Sebastián Gómez, respaldando al delantero que no pasa por un buen momento a nivel deportivo.

¿Cuándo juegan Atlético Nacional y Bucaramanga?

Atlético Nacional recibirá este 4 de junio a Bucaramanga a las 5:15 p.m., en el estadio Atanasio Girardot válido la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.