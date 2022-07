Sebastián Gómez: "Nacional está obligado a defender el título y demostrar por qué es campeón"

Atlético Nacional comenzó su defensa por el título de la Liga del Fútbol Colombiano con un empate 1-1 frente a Cortuluá, en condición de local. El entrenador Hernán Darío Herrera, decidió darle descanso a la nómina principal y alineó a jugadores que habitualmente no son titulares, para darle más aire al equipo que hace poco fue campeón.

El conjunto antioqueño se prepara para disputar la fecha 2 del campeonato y visitará el próximo 13 de julio a Junior, en la ciudad de Barranquilla. El equipo verde, atendió a los medios de comunicación y habló el capitán del equipo, Sebastián Gómez.

"El grupo está muy bien, tuvimos una semana de descanso y uno no pierde mucha preparación física. Estamos poniéndonos a punto", inició hablando de la preparación del plantel, luego de tener unos pocos días de descanso y ponerse a punto para un nuevo semestre de competencia.

El mediocampista sabe que la presión en la escuadra de Medellín va a estar de manera permanente. Luego de la obtención de la Liga del Fútbol Colombiano en el primer semestre del 2022, el objetivo inmediato es lograr el bicampeonato con otra estrella.

"Nacional está obligado a defender el título y demostrar por qué es campeón, Nosotros estamos en el mejor equipo del país. Tenemos presión todos los días y esa presión hace que mantengamos una regularidad, porque jugamos cada 3 días en estadios llenos. Logramos la 17 y vamos por el bicampeonato", afirmó Gómez.

Finalmente, valoró el trabajo hecho por los jugadores que disputaron el compromiso frente a Cortuluá, en la ciudad de Medellín. "Yo me quedo con todos los canteranos. Con Marquínez, Solís, Parra, Tatay, me quedo con todos. No es fácil jugar en el Atanasio, debutar y después de un título. Estoy contento con ellos y en las divisiones menores están haciendo bien las cosas"

¿Cuándo volverá a jugar Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

El equipo ‘verdolaga’ visitará a Junior el próximo 13 de julio, a las 8:15 p.m., en un partido válido por la fecha 2 de la Liga del Fútbol Colombiano.