Sebastián Gómez: "Yo estoy encantado de estar en Atlético Nacional, renovaría de por vida acá"

Luego del regreso a los entrenamientos de Atlético Nacional tras superar una lesión y operación en su tobillo izquierdo, Sebastián Gómez nuevamente apareció frente a los medios de comunicación este jueves, donde dio detalles de lo que fue su receso obligado y cómo lo vivió desde afuera de los terrenos de juego, además de comentar lo que será su futuro profesional en materia contractual con el conjunto ‘verdolaga’.

El pasado miércoles la misma cuenta oficial del verde antioqueño compartió videos e imágenes de lo que fue su retorno a los entrenamientos de los dirigidos por Paulo Autuori, hecho que la afición apoyó desde las redes sociales.

En la jornada de este jueves, el jugador colombiano reapareció frente a los medios de comunicación en la rueda de prensa correspondiente previo al juego frente al Deportivo Pasto, el próximo domingo por le fútbol colombiano, donde más allá del juego declaró sobre el proceso de su lesión, dando reveladores detalles de lo que hacía y dejó de hacer por el proceso de su recuperación.

“La verdad es que se sufre mucho desde afuera, uno entiende a los hinchas, por ejemplo, en la final de la Superliga quedé hasta sin voz y es algo que logré identificar estando desde el otro lado y ya sé por qué el hincha se pone como se pone cuando gana o pierde o cuando las cosas no están bien”, dijo el Gómez, haciendo referencia a su ausencia en el campo durante las diferentes competencias y partidos que tuvo el ‘Verdolaga’ en el último tiempo.

Además de eso, agradeció el apoyo de la hinchada, quien le ha dado una ‘calurosa’ bienvenida con su regreso tras la lesión: “Valoro mucho e incluso no soy de redes sociales, pero la gente en las calles es muy amable con uno y le demuestran el cariño y es algo muy importante para lo que queremos, como lo dije, yo estoy encantado de estar en Atlético Nacional”.

“Renovaría de por vida acá y me parece que es algo muy bonito y el alma, me parece que el alma somos los jugadores y todos aportando nuestro cien por ciento para conseguir lo que queremos, entonces valoro mucho, agradezco”, concluyó Gómez, quien aún no se sabe cuándo podrá sumarse a una convocatoria oficial en los juegos venideros.

Actualmente el conjunto ‘verdolaga’ suma un total de 9 unidades en seis juegos, que lo posicionan en la cuarta casilla de la tabla de posiciones.

