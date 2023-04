Sebastián Hernández, capitán del Huila, con pasado en Selección Colombia y Máster universitario

En el último tiempo la banda de capitán del Atlético Huila tiene dueño y ese es el experimentado Sebastián Hernández, quien a sus 36 años sigue vigente en la Liga del fútbol profesional colombiano, con cerca de dos décadas en clubes de primera división. Para referirse al antioqueño además de su técnica, visión de juego, buena pegada y calidad en la zona de volantes; es habitual escuchar elogios de sus compañeros y de sus rivales por ser un tipo correcto en la cancha.

Y ahora, en las últimas horas, Hernández le ha sumado un logro más a su hoja de vida, ya que recibió un título universitario, obtenido a nivel internacional. En su cuenta de Instagram, el antioqueño realizó en las últimas horas un posteo en el que muestra un diploma concedido por la Universidad Europea de Madrid, luego de haber optado y aprobado estudios en el 'Máster Universitario en Dirección de Entidades Deportivas MBA'.

"Fácil no, pero tampoco imposible. A seguir formándome y soñando con un mejor futuro para el fútbol. Gracias a Dios y a mi familia, la motivación que me dan para seguir luchando, me permite seguir todos los días este camino", escribió Sebastián Hernández, quien publicó además algunas fotografías junto a su esposa y sus hijas.

En medio de esa alegría expresada por el actual jugador de los opitas, no se hicieron esperar los mensajes y las felicitaciones de parte de algunos destacados colegas con los que ha compartido a nivel de clubes y en sus tiempos de Selección Colombia juvenil. Hugo Rodallega, Sebastián Viera, Wilson Morelo, Héctor Quiñones, José Chunga, Yimmi Chará y Sergio Herrera, entre otros, le dejaron mensajes de reconocimiento por ese logro.

Cabe recordar que el mediocampista acumula una amplia carrera deportiva en clubes de nuestro país como Deportes Quindío, Millonarios, Cali, Once Caldas, Medellín, Junior de Barranquilla, y Huila. Además de eso, en el exterior jugó con Emelec, de Ecuador; Deportivo Táchira, de Venezuela; Ludogorest y Cherno More, de Bulgaria; y Boluspor, de Turquía.

Hay que indicar que Sebastián Hernández fue campeón del Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia de la categoría y estuvo con el equipo nacional de nuestro país en el Mundial Sub-17 de Finlandia y en el Mundial juvenil de Holanda en 2005, en una carrera que ha construido paso a paso y que es de admirar.

La otra faceta de Sebastián Hernández tiene que ver con un emprendimiento de guayos y zapatillas para jugar al fútbol que se llama Franlespor, con la que realiza actividades sociales que tiene como uno de los objetivos llegar a niños y jóvenes de bajos recursos, con la que se pretende ayudar a cumplir sueños.