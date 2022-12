Sebastián Pérez: “No le cierro la puerta a una vuelta al fútbol colombiano y a Nacional”

El mediocampista colombiano habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su futuro, sus posibilidades de seguir en Boca Juniors, de la Selección Colombia y mucho más.

Sebastián Pérez quiere volver a tener protagonismo en el fútbol y por eso no descarta buscar nuevos horizontes, si Miguel Ángel Russo decide no contar con él en Boca Juniors.

Publicidad

¡Qué orgullo! Alfredo Morelos, en el once ideal de la Liga de Escocia 2019/20

“Uno no cierra las puertas en volver al fútbol colombiano, a Nacional, este mercado estará raro, donde se me presente bienvenido, pero nunca cierro puertas”, dijo de entrada este viernes en charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’.

Además, Pérez también se refirió a su paso por el Barcelona, de Ecuador, donde salió porque no le estaban pagando, y también habló de José Pékerman y la Selección Colombia.

Repase acá más declaraciones de Sebastián Pérez:

*Charla pendiente con Miguel Ángel Russo

Publicidad

“Tenemos pendiente charlarlo, es un mercado de pases que estará extraño, entonces esperando la solución que se tome desde dirigencia y el cuerpo técnico y si me toca quedarme, pues agradecido y feliz, porque sería una revancha, pero si me toca buscar un nuevo rumbo también esperar lo mejor”.

Matías Fernández, el chileno que pasó por Junior y que es de los "Maradonas de diez minutos"

Publicidad

*Su situación con Barcelona, de Ecuador

“Se me acaba el contrato con ellos, salí de allá por el tema de que no me pagaron, y ya me desligo de ellos”.

*Su estilo de juego y Boca Juniors

“En Boca también hay históricamente jugadores muy técnicos, como Román, era magia. Pero a uno le pintan Boca y está la ilusión de estar, no me arrepiento, ya luego las cuestiones que pasan cuando uno llega, como la lesión cuando empezaba a jugar más. Ahora espero poder demostrarlo”.

Publicidad

*Su decisión de ser vegano

“No tuvo mucho que ver lo del vegano, es más desconocimiento del tema. Por ser el pionero se habla mucho más, por ser Boca también, pero me la banqué”.

Publicidad

'Los médicos también se mueren'...Cristiano Ronaldo botó penalti, en semifinal de Copa Italia

*Su opinión de José Pékerman

"Agradecido con él. Fue el hombre que me llevó cuando creo que sentía que podía ir a selección, nos puso en esas fechas es una persona que te habla, te da la tranquilidad para jugar y despliega toda tu confianza, con sus consejos es una persona con mucha experiencia y acá en el futbol argentino también aportó”.

*Ofertas en Europa

Publicidad

“Estuve en Arsenal, un mes, pasaron varias cosas, como el pasaporte europeo, y no era de Selección Colombia mayor, pero siempre está el sueño y la idea y no le cierro la puerta a nada, hay unos intereses, pero me motiva eso, es un sueño por cumplir”.

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior.Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.