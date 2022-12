Sebastián Viera: "Acá me ven como un amigo, todo barranquillero tiene una foto conmigo"

En estos días del coronavirus se han puesto de moda las charlas íntimas con los futbolistas en Instagram Live y este jueves le tocó el turno al arquero uruguayo del Junior. Acá sus secretos.

Sebastián Viera hizo un repaso de su carrera deportiva, cuyos últimos diez años los ha pasado custodiando el arco de Atlético Junior, en una charla con el periodista Nicolás Noria y dejó en claro su admiración y respeto no solamente por la institución barranquillera, sino que también resaltó lo que ha vivido en el fútbol colombiano

"Acá me han dado mucho, te digo que a mi me ven acá como un amigo, todo barranquillero tiene una foto conmigo, es que llevo 10 años en el equipo", dijo Viera, entre sonrisas.

Ante esa popularidad, el periodista le interrogó por sus salidas en la ciudad para hacer diligencias personales. "Cuando ganamos me demoro un poco más (en la calle) y cuando perdemos, pues vuelvo rapidito".

Acá las declaraciones más importantes de Viera:

Su llegada

"Yo hablé con Junior, en una hora arreglamos, solamente pedí volver el 3 de enero y presentarme a los trabajos. Incluso, en esos días y cuando estaba yendo a firmar me llamó el equipo más grande de Argentina y un equipo de Brasil. Pero no les a iba a fallar a los de Junior. Incluso los argentinos me dijeron; 'decí algo allá, acá te esperamos'. Les dije: ustedes están locos".

El fútbol en Colombia

"Se vive mucho el fútbol, hay buenos equipos y con mucha hinchada, va bastante gente a los estadios, se ve mucho (por televisión), claro que ahora empezaron a cobrar. Además, el jugador colombiano es muy técnico y fuerte. Cuando volví de Europa quería un equipo que jugara Copa Libertadores y Junior lo hace, eso también es importante".

El futuro

"Hay dos temas que me gustan que son ser entrenador, formador y también la gerencia deportiva. Me gustaría el tema de formación, estar con los chicos, formar a los arqueros, sacar arqueros a la lata. De todas formas hay que esperar, todo es muy cambiante, mira lo que estamos pasando ahora con el coronavirus".