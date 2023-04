Sebastián Viera: "Cumpliré mi contrato con Junior pero no creo que siga, cada vez estoy más cansado"

Uno de los mayores ídolos del Junior, y quien sigue vigente en el equipo es Sebastián Viera. Sin embargo, todo apunta a que esa historia llegaría a su final para el próximo año.

El propio arquero uruguayo dio una entrevista a los medios del club 'tiburón' y ahí se refirió a su futuro tras el retiro como profesional y de su continuidad en el elenco barranquillero.

"Estoy cien por ciento enfocado en Junior y de terminar mi carrera de la mejor forma. Estoy contento de que el día después lo estoy preparando. Todavía no he decidido si voy a dejar el fútbol, sí cumpliré el contrato, pero no creo que siga. Me hubiese gustado seguir hasta el centenario, pero estoy un poquito cansado sinceramente y quiero terminar este año con toda mi energía", afirmó Viera.

Además, contó que piensa en el retiro y que "hace tres años estoy organizándome, preparando para cuando llegue ese día. He estudiado para ser mánager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé. Mi padre es director técnico y tiene una vida más estresante que la mía, se divorció de mi mamá y yo no quiero eso para mí. Es normal, él va para allá y acá y no tiene mucho tiempo, y la verdad yo quiero dedicarle tiempo a mi familia".

Acá otras declaraciones de Sebastián Viera:

*Opinión sobre Hernán 'Bolillo' Gómez:

"El 'profe' me gusta, porque es de los de antes, que te dicen las cosas como son. Trabaja con la metodología de antes y me gusta. Lo de ahora es bueno, pero lo de antes no se puede perder. El trabajo táctico, el orden del equipo, me gusta mucho su metodología de trabajo, tiene buen manejo de grupo. Todos pueden hablar abiertamente con él y me siento cómodo y a gusto con él".

*Su familia

"A los 12 años dejé mi familia y ahora que tengo la mía quiero disfrutarla. Tengo cuatro hijos espectaculares, que son jóvenes y seguir con la carrera de director técnico es lo mismo. Mi padre se apasiona mucho y yo pienso que uno para hacerlo bien debe ser así apasionado. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos".

¿Cuántos años lleva Sebastián Viera en Junior?

El arquero uruguayo llegó a las toldas del equipo barranquillero en el 2011, y desde ahí se consolidó como titular, se convirtió en referente e ídolo y ya está en su año 13 con la camiseta del 'tiburón'.

