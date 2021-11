"Sebastián Viera dijo que tenía una jugada especial guardada y salió con la asistencia a Cetré"

Junior de Barranquilla espera el inicio de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, en donde visitarán a Nacional en la primera jornada, este sábado, a las 8:05 de la noche.

Para hablar de lo que la clasificación del 'tiburón' a esta fase, charlamos con Jorge Aguirre, quien fue compañero de Sebastián Viera, autor de una gran asistencia en el juego contra Alianza Petrolera, en el cierre del 'todos contra todos'.

"A Sebastián lo quiero demasiado, lo considero un hermano que me regaló la vida. Desde 2016 se veía que podía hacer goles de tiros libres, cuando los empezó a practicar, cuando hizo el primero fue una felicidad enorme para todos. Las estadísticas no mienten, sus disparos siempre van al arco o cerca. En el partido que le pasó la pelota a 'Cariaco' González le dije que me encantó y me dijo que tenían una jugada especial guardada y salió con eso con Edwuin Cetré y de inmediato me dijo "te lo dije, que te iba a sorprender, te lo dije", estaba muy feliz", indicó el exmediocampista antioqueño.

¿Qué opinión tiene sobre Sebastián Viera?

"La historia la vivimos y no te das cuenta, lo de Viera es histórico, le digo que es una leyenda de la institución, el arquero con más goles, con más partidos, con más títulos, tenerlo ahí es increíble, él sabe manejar todas las situaciones del entorno en Junior".

¿Cómo vivió el homenaje que le hicieron en Barranquilla?

"Es un motivo de orgullo, Barranquilla me acogió a mi y a mi familia muy bien, nos dio muchas alegrías, fue lindo hacer historia en un club tan grande como Junior, son cosas que valoro mucho, la historia no la borrará nada. Ir y recibir el homenaje, ver la alegría de la gente, los aplausos".

¿Qué le decían los hinchas?

"La gente siempre me ha demostrado su cariño, en la ciudad y en las redes sociales. La gratitud es mía con la ciudad de ellos, la gente sabe de mi profesionalismo y la garra que ponía siempre en cada partido, se lograron cosas importante en esa etapa".

¿Cómo ve los rivales de Junior, en las finales?

"Es un cuadrangular bien difícil, estamos con rivales conocidos como Nacional, hemos enfrentado varias finales con ellos. Cali y Pereira vienen en un alto nivel, tienen jóvenes y experiencia, pero ahora todo empieza desde 0. Junior tiene jerarquía y jugadores buenos, serán buenos partidos".

¿Le gusta lo que muestra el equipo de Arturo Reyes?

"Hay cosas muy buenas, se han mejorado mucho en algunos aspectos, pero también hay cosas por mejorar, como siempre, hay que estar más finos, pero se puede llegar lejos con este grupo".

¿Qué final se imagina?

"Del otro grupo, le haré mucha fuerza a América, el 'profe' Osorio lo merece, y en el A coloco a Junior, siempre le haré fuerzas al 'tiburón' (risas)".