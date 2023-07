Sebastián Viera, el uruguayo más 'quillero', listo para su despedida: será un carnaval en el 'Metro'

Barranquilla está preparada para una verdadera fiesta, al mejor estilo Carnaval, con colorido y folclor, pero sobre todo de buen fútbol, eso es lo que se espera en la despedida de Mario Sebastián Viera este sábado 8 de julio, en el estadio Metropolitano, a partir de las 4 de la tarde. Los colores predominantes en la 'Arenosa' serán el 'rojiblanco' y las casacas alusivas al denominado 'Ángel del arco', al uruguayo que se convirtió en un barranquillero más.

Toda la mesa está servida para el festín, y las figuras anunciadas para este espectáculo en tierras 'curramberas' están confirmadas y listas para dar lo mejor de su fútbol en el tapete verde. Además, en las gradas del 'Metro' se espera buena presencia del público, que le darán su más sentido homenaje al golero 'charrúa', quien con sus actuaciones bajo los tres palos del 'tiburón', se convirtió en uno de los ídolos del equipo.

Entre la nómina de figuras en la despedida de Viera Galaín en el 'rojiblanco' se destacan Luis Díaz, Luis Fernando Muriel y también Carlos 'El Pibe' Valderrama. En el cartel de estrellas, igualmente, están Teófilo Gutiérrez, Giovanni Hernández, Carmelo Valencia, Sebastián Hernández y Luis Narváez. A excepción de Muriel Fruto, todos han vestido la indumentaria del Junior de Barranquilla.

Sebastián Viera con el Junior de Barranquilla. @Juniorclubsa

"Para mí es una alegría enorme, un orgullo que puedan asistir y acompañarme, tengo muchos compañeros que no pudieron venir porque están activos, porque tienen juegos de fogueos con sus clubes, que los técnicos no los dejaron, otros en el exterior empezando pretemporada, pero los que están estoy contento que podamos disfrutar todos la tarde del sábado", esas fueron algunas de las palabras de Sebastián Viera a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

Después de esta gran celebración en 'Curramba', Sebastián Viera espera disfrutar de su familia, mirar y analizar ofertas, puesto que para el uruguayo lo más importante ahora es la estabilidad en términos de sus seres queridos.

"Estoy viendo todas las posibilidades, he recibido ofertas, pero ninguna me ha hecho mover como para salir de acá de Barranquilla, no quiero que mi familia haga más sacrificios, hay que estar en un lugar en el que podamos disfrutar todos", agregó el experimentado guardameta 'charrúa' en 'Blog Deportivo'.

Así las cosas, se espera alegría, fútbol, emociones, goles y buen espectáculo en el partido entre Junior vs. Los amigos de Sebastián Viera.

Publicidad

¿Cuáles son los precios de boletería para la despedida de Viera?

En las gradas sur y norte, el precio de las entradas son de 10 mil pesos; oriental, $20 mil; occidental alta, 30 mil pesos, occidental baja el valor es de $40 mil; palco oriental 30 mil; y palco occidental, el precio es de 40 mil.