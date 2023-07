Sebastián Viera en su despedida: "Fue un orgullo ser su capitán, a Junior lo voy amar toda la vida"

"Gracias por tanto, por estar allí, siempre estaré agradecido a este club, los voy a llevar siempre en mi corazón", esas fueron algunas palabras de un emocionado Sebastián Viera a su salida a la cancha del estadio Metropolitano, para disputar su último juego vistiendo los colores del 'tiburón'.

Viera Galaín salió al campo del 'Metro' acompañado por su familia, sus cuatro hijos y esposa. También dijeron presente su padre y otros seres queridos del guardameta uruguayo. Como fue costumbre en cada partido en el Coloso de la Ciudadela', el experimentado golero lució su tradicional uniforme oscuro, donde predominaba el negro, y portando en su espalda las alas infaltables, que finalmente le dieron su apodo, el del 'Ángel del arco'.

En las gradas del mítico escenario deportivo barranquillero se escuchó un 'Olé, Olé, Olé, Viera', mientras el 'charrúa', un barranquillero más, se desplazaba a una pequeña tarima en el tapete verde y allí recibió varios reconocimientos por parte de distintas entidades.

"Fue un orgullo ser su capitán durante varios años, a Junior lo voy a amar toda la vida", complementó Viera, quien no pudo ocultar su emoción. En las tribunas, los fieles hinchas del Junior, que abarrotaron el Metropolitano, no dudaron en volver a corear su nombre, en mostrarle su gratitud por haber defendido la 'rojiblanca' con pasión, entrega y lucha en cada juego no sólo en la Liga del fútbol colombiano, sino también a nivel internacional.

Ser líder dentro y fuera del campo, ser capitán del 'barco juniorista' por más de 10 años.

Sebastián Viera consiguió un total de siete títulos con el Junior de Barranquilla y se convirtió año tras año, con sus actuaciones bajo los tres palos, en una de las figuras indiscutibles. Sin duda, siempre quedará en la memoria y en todos los corazones de los fieles seguidores del Junior de Barranquilla.

Un cartel de estrellas se paseó por el campo del Metropolitano para darle un sentido homenaje a Viera, entre los que se encontraban Luis Díaz, Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez y Carlos 'El Pibe' Valderrama, todos ellos recibieron un caluroso aplauso por parte de los presentes en el escenario deportivo. Toda una fiesta de fútbol y carnaval, muy digna para todo un ídolo de las toldas 'tiburonas'.