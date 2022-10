Sebastián Viera fue respaldado por su afición tras grave error en el empate contra Unión Magdalena

En el partido entre Junior y Unión Magdalena , el portero Sebastián Viera no vivió uno de sus mejores momentos en la actual liga colombiana. El uruguayo cometió un ‘desliz’ al salir a cortar un centro, que significó la ventaja transitoria para los ‘samarios’.

Como era de esperarse, en medio del encuentro, el capitán recibió fuertes críticas por parte de la hinchada ‘tiburona’. Y es que el equipo que tenían en frente es un rival directo en la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales.

Publicidad

Al minuto 39, el lateral Brayan Correa envió un centro al área, el ‘Ángel’ del Junior no controló bien el balón y se la dejó servida para que Jermein Peña pusiera el 0-1 a favor de la visita. Para fortuna de Viera, el conjunto reaccionó en la segunda parte e igualó con un golazo desde fuera del área de Walmer Pacheco.

Tras finalizar el encuentro, los aficionados de la tribuna sur, como muestra de afecto y respaldo hacia su capitán, empezaron a corear su nombre: “Olé, Olé, Olé, Viera, Viera”. Y es que el charrúa se ha encargado de brindarle muchas alegrías al conjunto barranquillero, puesto que más allá de su equivocación, ha tenido un buen semestre, siendo el cuarto arquero con más atajadas (51) y el segundo, igualado con Álvaro Montero, con más vallas invictas (6).

La confianza hacia Viera no se quedó solo en la tribuna, el director técnico del Junior, Julio Comesaña, también dio su voz de apoyo al jugador. “Lo del error de Viera no me genera intranquilidad a futuro. El estará dolido, estará triste, pero mañana tendrá que ponerse las manos de vuelta”.

Los de Barranquilla no tienen tiempo para lamentaciones, tendrán que darle vuelta a la página para meterse en la ‘fiestas finales’. Envigado, Cortuluá y Jaguares son los juegos que le restan al ‘tiburón’ y en los que el arquero uruguayo estará presente, ya que no se ha perdido ninguno de los 17 partidos que ha disputado Junior en la liga colombiana hasta el momento.

Publicidad

A Viera le cabe bien la frase de 'héroe a villano', en la fecha pasada fue pieza fundamental para ganarle al Atlético Bucaramanga luego de atajarle un penal a Dayro Moreno al minuto 71.

¿Cuándo vuelve a jugar Junior de Barranquilla en la liga colombiana?

Publicidad

Este lunes 17 de octubre, a las 3:30 p.m., los ‘tiburones’ visitarán al Envigado en el estadio Polideportivo Sur en el cierre del telón de la jornada de 18 del fútbol profesional colombiano.