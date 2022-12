Sebastián Viera: "La gente de Millonarios no tenía que pelear, se tenían que ir calladitos"

El arquero uruguayo, que vio la tarjeta roja en el partido del domingo pasado entre Junior y el cuadro azul de Bogotá, dio declaraciones polémicas a su llegada a Barranquilla tras el 1-1 registrado en El Campín.

Sebastián Viera es un hombre experimentado y que a estas alturas no se calla nada. Y por eso, a su regreso a Barranquilla, fue sincero y de frente después de la igualdad 1-1 con Millonarios, en duelo de la novena fecha de la Liga Águila II 2018.

“No fue mano, yo soy el que más la reclamo porque estoy atrás del jugador. La verdad me sentí estafado, como si me quitaran algo, si yo sabía que eso no había pasado. Además no creo que el árbitro lo haya visto, porque enseguida yo le miro la cara y él mira al línea, como que duda mucho", indicó Viera, en una nota publicada este martes por 'El Heraldo'.

“La gente de Millonarios no tenía nada que pelear, al contrario se tenían que ir tranquilitos, calladitos y agradecidos. Yo no vi nada de las provocaciones en el banco de suplentes y tampoco me importa mucho", agregó el uruguayo.

En el duelo entre bogotanos y barranquilleros quedó en el centro de las críticas el árbitro Luis Sánchez.

Con esa igualdad, Junior quedó con 17 puntos, ubicado en la cuarta posición de la tabla y ahora tendrá que enfrentar a Nacional, en la ida de los cuartos de final de la Copa Águila.

