Sebastián Viera: “Me siento mejor que nunca y voy a demostrar que aún tengo muchos años de fútbol”

Sebastián Viera , portero de Junior , habló sobre la victoria 2-0 de sobre Alianza Petrolera , en el que fue una de las figuras del compromiso válido por la fecha 5 de la liga colombiana .

Junior sacó ‘petróleo’ en Barranquilla: venció 2-0 a Alianza Petrolera y es líder de la liga

“Estoy contento por la victoria, era un partido complicado. Ellos se quedaron atrás, es un equipo que trabaja bien en lo táctico y tienen gente rápida. Nosotros estuvimos bien y convertimos. El gol de Carmelo Valencia me dio una alegría muy grande”, dijo Viera en los medios oficiales del Junior de Barranquilla.

“Yo soy consciente de que para jugar en Junior hay que tener rendimiento y sé que el día de mañana que no ande bien se me va a criticar por la edad y hay que ir a demostrar que eso no es así”, señaló el portero del cuadro ‘tiburón’.

Preocupación en Argentina: la impresionante lesión de Lucas Ocampos en el tobillo

“Me siento muy bien físicamente, mentalmente me siento mejor que nunca y voy a demostrar que tengo muchos años de fútbol”, agregó Viera.