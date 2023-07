Sebastián Viera pasó página de su salida del Junior: ya jugó con un nuevo equipo en Colombia

La noticia de que Sebastián Viera decidió dejar Junior de Barranquilla después de 12 años defendiendo la camiseta del club ha generado mucha nostalgia entre los hinchas, el club y el propio jugador. Después de no ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico liderado por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, el ídolo del equipo tomó la difícil decisión de alejarse.

Sin embargo, Sebastián Viera ha comenzado a darle un nuevo rumbo a su vida y ha dado el primer paso para dejar atrás su etapa en Junior. Sorprendió a todos al ser visto en las canchas de la Universidad Autónoma del Caribe, ya no vistiendo la camiseta del Tiburón, sino otra de otro equipo.

En las imágenes publicadas por el centro educativo en sus redes sociales, se puede ver a Viera con la camiseta de Uniautónoma, participando en el Torneo de Fútbol Empresarial de la institución. Lo más llamativo es que el arquero uruguayo decidió no jugar como portero, su posición habitual, sino como jugador de campo, mostrando su versatilidad y pasión por el deporte en cualquier rol que le toque desempeñar.

Publicidad

¡@sebavierareal debutó como delantero con el #SelloUniautónoma! ⚽️



Después de 12 años de jugar con la rojiblanca, este domingo 02 de julio el arquero uruguayo, Sebastián Viera, lució la camiseta del equipo @UAutonoma, en el Torneo de Fútbol Empresarial Uniautónoma 2023. 👏🏻 pic.twitter.com/DPC56myOPG — Universidad Autónoma del Caribe (@UAutonoma) July 2, 2023

Este cambio de camiseta ha causado cierta extrañeza entre los seguidores de Viera, ya que durante tantos años lo han visto defendiendo con orgullo los colores de Junior. Sin embargo, el hecho de que haya sido visto sonriendo mientras juega nuevamente en una cancha muestra que está listo para enfrentar nuevos desafíos y continuar su carrera futbolística en otras instancias.

Se desconoce cuál será el futuro equipo de Sebastián Viera, pero su talento y experiencia seguramente atraerán el interés de otros clubes. Mientras tanto, los hinchas de Junior no podrán olvidar los años de dedicación y éxitos que el arquero uruguayo les brindó, y le desearán lo mejor en sus próximos proyectos.

Publicidad

Recordemos que Sebastián Viera anunció hace algunos días que no tiene intenciones de ser parte de ninguno de los equipos del fútbol colombiano, distinto al Junior de Barranquilla, así como de Uruguay, que no sea Nacional.

"Ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco. Me he cerrado a otras posibilidades y pienso en mi familia porque no quiero más sacrificios”, comentó el golero uruguayo.

Por su parte, cabe resaltar que Sebastián Viera, se prepara para lo que será su partido de despedida que se disputará el próximo sábado 8 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y que contará con grandes figuras de la talla de Luis Díaz.