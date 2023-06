Sebastián Viera se despachó en elogios hacia quien será su reemplazo en el Junior

Luego de que Sebastián Viera, quien logró el título de leyenda en el Junior Barranquilla, haya decidido poner fin a su larga y exitosa historia en el 'tiburón' debido a la falta de oportunidades bajo la dirección del técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, el golero uruguayo apareció para darle su visto bueno a quien cubrirá su puesto en el pórtico rojiblanco.

Es claro que la partida de Viera deja un vacío significativo en el arco de Junior, ya que durante su tiempo en el equipo, se convirtió en un referente indiscutible. Sus múltiples títulos y su destacada actuación en innumerables partidos lo convirtieron en una pieza fundamental y en un ídolo para los aficionados.

Frente a la no continuidad de Viera, las directivas del club y el cuerpo técnico han iniciado negociaciones para fichar a un nuevo arquero extranjero, terminando decantándose por alguien de la tierra de Mario Sebastián, Santiago Mele, un arquero que ya hace parte del seleccionado uruguayo.

De este modo, y a unos días de su sorpresivo anunció, Sebastián Viera habló con ‘El Ámbito’ de Barranquilla, dando sus impresiones del compatriota que llegará a cuidar los tres palos del Junior, “es muy buen arquero y a mí me gusta mucho. Si llega, ojalá le vaya muy bien. Es rápido, técnico, pero esta es una plaza difícil y esperemos que acá pueda rendir y adaptarse lo más pronto posible”, referenció Viera.

El joven golero se perfila como una prometedora incorporación para el equipo. Su habilidad bajo los tres palos y su experiencia en competiciones de alto nivel lo convierten en un arquero con gran potencial para llenar el vacío dejado por Viera.

Santiago Mele, arquero de Unión de Santa Fe, en partido de Copa Sudamericana. AFP

Las directivas y el cuerpo técnico confían en que la llegada de Mele fortalecerá la defensa del equipo y contribuirá al éxito continuo de Junior en las próximas temporadas.

Eso sí, aún falta que se finalizan los detalles de la negociación, el club espera presentar oficialmente a Santiago Mele como el nuevo guardameta de Junior, marcando así el comienzo de una nueva etapa en la portería del equipo.

Por su parte, Mario Sebastián Viera reveló qué planes tiene para su futuro, ya que más allá de las ofertas que ha recibido, no se plantea jugar en Colombia en un equipo diferente al Junior, caso similar a lo que piensa con Nacional, en Uruguay.

“Para lo que me he preparado es para ser director deportivo. Seguir jugando al fútbol lo estoy todavía analizando, ya he descartado varias posibilidades porque en Colombia no jugaría en otro equipo y en Uruguay si no es Nacional tampoco. Me he cerrado a otras posibilidades y pienso en mi familia porque no quiero más sacrificios”, concluyó el legendario golero para el medio citado.