Sebastián Viera: "Hace tiempo Junior no está en una final, tenemos que disfrutarlo"

Este miércoles Junior recibe a Millonarios en lo que será el primer duelo de la final de la Copa Colombia. Previo al encuentro, el capitán del conjunto barranquillero, Sebastián Viera , atendió a los medios de comunicación para hablar de lo que será este vibrante partido entre el 'tiburón' y el 'embajador'.

"Siempre es lindo jugar contra un equipo grande, más una final. Hoy en día ganar la Copa es importante, más que en años anteriores. Te da entrada a un campeonato internacional al que todos aspiramos. Sacando todo eso, para nosotros es lindo ser campeón, lo necesitamos y esperamos que sean dos partidos grandes para Junior", expresó el guardamera uruguayo.

Aquí más declaraciones de Sebastián Viera:

*Localia del Junior

"Son 180 minutos, pero el primer partido que somos locales es el más importante, tenemos que hacer un gran juego, superarlos y sacar una diferencia. Tenemos que estar tranquilos porque falta mucho para enfrentar la segunda final . Son 90 minutos que tenemos que jugar a muerte, con conciencia y sabiendo que el partido de mañana tenemos que ganarlo".

*Hinchada del Junior

"Yo creo que la hinchada está contenta, estamos en una final que es lo que todo equipo quiere y tenemos que disfrutar. Tenemos que saber separar, no podemos mezclar la Copa con la Liga y estamos en una final en la que todos querían estar. Nosotros hemos luchado mucho con cruces muy difíciles contra rivales importantes que también querían llegar a la final y hoy estamos nosotros y tenemos que disfrutarlo. Después de que pase este partido tenemos que meternos a la Liga en la que no estamos en las mismas condiciones. Mañana tenemos que disfrutarlo, es una final y hace tiempo Junior no está en una final, la última fue una Superliga sin público, esperemos que mañana todos disfrutemos, lo vivamos en paz, que sea un buen partido de fútbol y podamos demostrar que en el fútbol colombiano se puede jugar muy buen fútbol".

*El grupo de jugadores

"Estamos bien, estamos apoyándonos el uno al otro, todos quieren jugar esta final pero lamentablemente solo entran once. los que están afuera apoyan y suman. Estamos todos deseando que llegue el partido y nos salgan bien las cosas".

*Plantel con jugadores de experiencia

"Estamos en un grupo con jugadores que han jugado varias finales, lo que tenemos que hacer es estar tranquilos y mejorar lo que venimos haciendo en la parte futbolística. Los partidos se definen en las áreas, tenemos que ser eficaces y hacerlo bien. Las finales se ganan por detalles, es muy importante estar muy concentrados y no dejar nada al aire. Confío plenamente en mis compañeros, esperemos que Dios nos acompañe".

*Estado físico y anímico del equipo

"Anímicamente estamos bien, estamos en una final. Y físicamente, hemos tenido partidos cada tres días y tenemos una gran carga mental en la Liga que no nos deja estar tranquilos. Pero bueno, cuando en una final se cansan las piernas hay que jugar con el corazón y hacer lo posible para dar ese plus. No hay excusa, mañana es una final y hay que andar bien".