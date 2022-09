Sebastian Viera: ‘’Tengo la espalda demasiado grande para aguantar lo que venga’’

Junior no atraviesa un buen momento en la Liga del fútbol colombiano. Los dirigidos por Juan Cruz Real han tenido un inicio de temporada irregular. Tras 10 partidos disputados el equipo de la ‘arenosa’ se encuentra ubicado en la octava casilla de la Liga II 2022 con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas. Los 'tiburones' vienen de perder 2-1 en su visita a Unión Magdalena, el fin de semana pasado.

Y en medio de esa situación, no han faltado las críticas en contra de los referentes del plantel de la capital del Atlántico. Ahí apareció dentro de los apuntados el experimentado Sebastián Viera , arquero del Junior.

‘’Estoy acostumbrado a estos momentos, cuando nos hacen goles siempre miran a Viera, que es normal, tengo la espalda es demasiado grande para aguantar lo que venga y para salir adelante en los momentos que tenga que salir’’, expresó el uruguayo en declaraciones en rueda de prensa.

Sebastián Viera, quien es toda una historia en el fútbol colombiano y en el equipo 'tiburón', agregó que ‘’bueno, yo no leo; no escucho, a vos no te escucho, no te leo; tampoco oigo a la gente. No como de las redes sociales. Yo ya sé lo que me escriben cuando ganamos y cuando perdemos. Cuando uno anda mal, lo único que queda es trabajar’’.

El futbolista, de 39 años, sabe bien que se debe pensar en el partido que viene que es contra Pereira, en el estadio Metropolitano.

‘’El sábado, por ejemplo, sacamos el arco en cero, meto un gol y ya todo el mundo: ‘Viera, Viera’. Tengo la suficiente experiencia para saber cómo es esto, cómo se maneja, sé cómo es él es el fútbol", agregó el guardameta extranjero.

Además de eso, Sebastián Viera sabe bien que hay revancha y que van a mejorar y alejar las sombras de crisis. ‘Si no tuviéramos ganas de trabajar, seguramente no saldríamos, pero las ganas están, la dedicación está, el profesionalismo y el compromiso está, entonces mientras que haya eso, no hay ningún tipo de problema. No hay mucho misterio, esto es fútbol’’, finalizó.