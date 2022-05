Sebastián Viera tras los 500 partidos con Junior: "Tengo que trabajar, no soy un 'superdotado'".

Mario Sebastián Viera es uno de los hombres insignia del Junior de Barranquilla. El arquero uruguayo festejó una gran cifra en el partido del pasado miércoles contra Santa Fe, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia.

En el estadio El Campín, el ‘Ángel del arco’ del cuadro de la ‘arenosa’ disputó su partido número 500 con la camiseta rojiblanca por torneos Dimayor. Viera Galaín habló este viernes con el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’ sobre esa marca.

“Que en el ámbito local haya llegado a 500 partidos creo que esa buena cantidad de números que me pone muy contento y orgulloso, y más que se haya dado todo con Junior”, dijo de entrada el ‘charrúa’.

Según las estadísticas, Viera está a tan sólo 32 partidos de convertirse en el extranjero con más partidos jugados en la historia del fútbol de nuestro país. El que tiene el récord, también es otro uruguayo, Lorenzo Carrabs, quien disputó 620 compromisos.

“Eso no lo sabía, espero poder llegar. El tiempo pasa rápido y los años también, espero poder llegar bien y pasar esa cifra, pero uno no mira eso. Uno le da valor cuando deja de jugar y ve todo el recorrido que hizo y todo lo que cosechó para los que vienen de atrás”, complementó.

Cuando le consultaron si tiene algún juego en especial, que recuerde más a lo largo de estos 500 partidos que ha disputado con el Junior, en Colombia, sostuvo lo siguiente:

“No, siempre lo que queda en la memoria son los campeonatos ganados, las finales, tengo más tragos amargos que dulces, pero eso es normal, los deportistas pierden más de lo ganan, por eso cuando gana le da tanto valor. En estos 500 partidos, alguno que otro quedó en mi memoria”.

Viera también habló en el programa de lo que significó para él cuando marcó su primer gol siendo arquero, afirma que fue un momento único.

“Ese fue un sentimiento único, lo hablaba otra vez con Chunga, es algo que uno no puede explicar, siempre tratamos de evitar los goles, pero cuando vemos que la pelota va en el aire y que entra, se te para todo, es una sensación única”.

Sobre si anotar un gol se siente lo mismo que ganar un título fue tajante: “El título es título, no se compara, pero te da más alegría marcar un gol, que hacer una atajada en el ángulo, porque lo otro es más cotidiano, hacer los goles uno no lo hace todos lo días; te vas a sentir raro, pero feliz”.

En cómo se define como arquero, Viera agregó que "yo siempre digo que no soy muy bueno en algo y malo en algo, que soy un seis en todo, no me creo un diez. Soy un arquero que tengo que trabajar, el día que no trabaje no me voy a sentir bien, no soy un 'superdotado'".

Al ser preguntado si tiene un fecha límite para retirarse del fútbol y si tiene pensando ser director técnico dijo: "Hace unos meses renové con Junior hasta diciembre de 2023, ahí le expresé, de seis meses antes de mi decisión, si tengo ganas de seguir jugando o no, que esté a un nivel que pueda responder; creo que unos meses antes lo diré. Y respecto a la carrera de director técnico: no, me estoy preparando para ser mánager deportivo".