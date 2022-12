Sebastián Viera y el momento de Junior: "El hincha tiene que ayudar cuando las cosas no van bien"

El arquero de Junior analizó en una entrevista con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el mal presente del equipo 'tiburón' y habló de su gol contra Alianza Petrolera.

El pasado jueves, el guardameta uruguayo Sebastián Viera se reportó con un gran gol de tiro libre en el empate 1-1 entre Junior y Alianza Petrolera, en el estadio Metropolitano.

Pese a ello, no pudo evitar que el conjunto barranquillero llegara a ocho partidos sin conocer la victoria en la Liga Águila I-2019.

El cancerbero habló de este y otros temas. Inclusive se animó a opinar de las declaraciones de Germán Ezequiel Cano, quien mostró su deseo de jugar con la Selección Colombia.

Estas son las declaraciones más destacadas de Sebastián Viera.

Empate contra Alianza Petrolera: "Fue un partido difícil, complicado. Alianza vino a proponer, a buscar lo suyo. Fue un encuentro muy físico y disputado, por momentos no pudimos hacer nuestro juego. Ellos se encontraron con un gol temprano y eso complicó todo".

Su talento para los tiros libres: "Entreno mucho. Son horas pateando y pateando para ver si te dan alguna oportunidad. Por suerte, el gol llegó cuando más lo necesitábamos".

Malos resultados de Junior y el papel de la hinchada: "Nosotros tratamos de jugar mejor. En esta última recta del campeonato no estamos haciendo lo que queremos, pero hay un momento en que el hincha tiene que ayudar cuando las cosas no van bien. El apoyo es clave para salir de los baches".

Declaraciones de Germán Cano: "Por condiciones, él puede estar porque es un goleador, pero cuando se trata de defender un país que no es el de uno, de un jugador que no se haya criado desde pequeño o que no haya jugado desde siempre ahí, creo que los jugadores que nacieron en ese país tendrían más derecho".