Sebastián Viera y su amor eterno por Junior de Barranquilla: "Solo me siento jugando acá"

Aunque ya ha bajado la espuma y el boom que generó la confirmación de la salida de Sebastián Viera del Junior de Barranquilla, en las últimas horas el uruguayo salió a hablar con algunos medios de la capital del Atlántico de lo que fue su salida, de su cariño y respeto por el club 'tiburón' y también de lo que ha venido pasando en las últimas horas, ya sin esa obligación por tener que cumplir el día a día con los entrenamientos y lo que implica estar en el fútbol profesional.

De esa forma, Viera atendió una extensa charla al diario 'El Heraldo', en la que dejó varias aspectos en claro. Así indicó que "esto no es un adiós al fútbol, es un adiós a Junior. En el fútbol colombiano dije que no iba a hablar con ningún equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos de fútbol que me han llamado para la campaña del próximo semestre, pero digo la verdad, respetando a todos, que solo me siento jugando acá con Junior”.

La salida del experimentado guardameta uruguayo se produjo la semana anterior y el entrenador Hernán Darío 'Bolillo' Gómez aseguró que no veía a un jugador de tal dimensión sentado en el banquillo de suplentes, ya que esa era una decisión tomada de cara a la Liga II 2023 del fútbol profesional colombiano.

Sebastián Viera fue tema en las redes sociales, en donde muchos de los hinchas de Junior se expresaron en contra de la decisión e incluso un buen número de seguidores se acercó hasta el lugar de vivienda del futbolista, para expresarle su sentimiento de gratitud y respeto.

“Yo siempre estuve acá y siempre me quedé en Junior teniendo propuestas de otros lados, aún teniendo mejores propuestas económicas, porque estaba en el lugar que quiero y en el que me quieren", agregó en otro de los apartados de la entrevista con el reputado diario barranquillero.

Viera también se refirió en tono firme sobre las aseveraciones del 'Bolillo' Gómez, quien insinuó que otros entrenadores quisieron que el nacido en Florida, Uruguay. "Ningún técnico me ha dicho en la cara nada negativo de mí. Que después pongan pretextos o excusas en algo para no tomar responsabilidad ellos del por qué les fue mal acá, eso es otra cosa", aseguró.

Para Sebastián Viera, de acuerdo a una conversación que tuvo con Fuad Char, dueño del Junior; se tiene previsto un partido de despedida en el estadio Metropolitano, que tiene como fecha tentativa el próximo 8 de julio. "Quiero ver ese día el estadio lleno, llorar un poco", finalizó el arquero.