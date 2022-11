Sebastián Viera y su expulsión: "Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, no me lo perdono"

Sebastián Viera se ha convertido en un arquero referente del Junior de Barranquilla, quien además de haberse adueñado del arco 'tiburón', también se ha hecho capitán del equipo. En el último compromiso, que tuvo de todo, entre Deportivo Pereira y los dirigidos por Julio Comesaña, uno de los hechos más insólitos fue protagonizado por el guardameta uruguayo, que en una eufórica celebración terminó expulsado.

En una acción difícil de creer, el golero del equipo de la capital del Atlántico, se encargó de patear un penalti en los últimos minutos del partido frente al conjunto 'matecaña', el cual convirtió en gol. Olvidándose de que había recibido una tarjeta amarilla en el trámite del compromiso, el arquero charrúa optó por celebrar su anotación quitándose la camiseta, acción que le costó la segunda amarilla y expulsión.

Empeorando el error de Viera, su equipo ya había hecho la totalidad de los cambios, motivo por el cual le tocó a uno de sus compañeros, Jhon Pajoy, ponerse los guantes y atajar los últimos instantes del partido en el que los locales lograron una anotación más y quedarse con la victoria, 4-3 a favor del Pereira.

Luego de lo acontecido, Sebastián Viera mantuvo una charla con 'El Heraldo', donde se refirió al insólito hecho, "cuando cobran el penal, lo voy a patear. El árbitro revisaba el VAR y yo nada más estaba pensando: ‘cómo voy a patearlo’. Vi que era el minuto 90, y puse la pelota (en el punto blanco). De verdad, nada más pensaba en cómo iba a patear ese penal. Sabía que era lo último. Hago el gol, y festejo, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza, antes de patear el penal o después, que tenía tarjeta amarilla. Me había olvidado por completo”.

Y continuó con respecto a lo sucedido, "No pensaba en cómo festejarlo ni nada. Solo pensaba en meter el gol, porque era lo último del partido. Fue una reacción sin pensar, una reacción de la que caigo en cuenta cuando me acerco a la zona técnica y Héctor Fabio (Báez) me dice que tengo amarilla. Allí recién se me cae la ficha a mí y me doy cuenta de que tenía tarjeta y que me iban a expulsar. Fue algo rápido que no lo pensé, lamentablemente. Nunca lo tuve presente. Pensé en otras cosas, menos en eso”.

Por otro lado, añadió que no entiende por qué celebró de esa forma, “Lamentablemente se perdió el partido, eso agrandó el error, y me dolió mucho más. Es algo inexplicable. Todavía me pregunto por qué me quité la camiseta, son reacciones… no me lo perdono. Duro. Pero bueno ya está, no me queda de otra que seguir adelante, confiar en mis compañeros y desearles lo mejor para el miércoles (en el partido ante Millonarios). Dios quiera que se haga un gran partido y se gane para seguir vivos en el cuadrangular”.

Para concluir habló de la también expulsión de otro referente del equipo, Carlos Bacca, "Sabemos la responsabilidad que tenemos. (Bacca) Está muy dolido también. Es duro, más para nosotros que sabemos la responsabilidad que tenemos y lo que representamos. A la afición, que me disculpe, yo soy el que tengo la responsabilidad. Obviamente que son momentos jodidos para mí y para la afición, que tiene el deseo. Uno como hincha también lo sufre. Es duro, pero bueno, esto sigue”.