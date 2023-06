Sebastián Viera y un merecido homenaje: "Haber llegado a Junior me cambió la vida"

La 'Ventana de Campeones', uno de los atractivos turísticos de la ciudad de Barranquilla, fue testigo del gran homenaje que la Alcaldía de Barranquilla, liderada por el mandatario Jaime Pumarejo, y toda la capital del Atlántico le rindieron a una de sus figuras en el último tiempo: el arquero uruguayo Mario Sebastián Viera Galaín.

De gala, los hinchas del 'tiburón' aclamándolo, los máximos accionistas del 'rojiblanco' como Fuad Char llegaron a la cita. También su familia, esposas e hijos asistieron al magnífico tributo al popular 'Ángel del arco'.



"Cuando llegué acá no sabía que era Junior, era un ignorante que no conocía lo que era Barranquilla y Junior. Gracias a todos aprendí a amar a Junior y a vivir como jugador de Junior. Le agradezco a la vida por haber llegado a Junior, llegar me cambió la vida", esas fueron algunas de las palabras que pronunció el uruguayo Sebastián Viera en la noche de este viernes.

Y continuó rememorando algunos momentos con la camiseta 'rojiblanca'; igualmente agradeció a los hinchas del equipo 'currambero' por su apoyo y aliento desde el principio.

"Cuando el jugador de Junior llega a Barranquilla y entiende lo que es el club, pasa a otro nivel. Ahí se da cuenta lo que es la hinchada y todo. No fue fácil ser el capitán, pero disfruté mucho. Me voy muy agradecido y estoy a disposición de los barranquilleros", precisó el 'charrúa', con el correr de los partidos de hizo como una figuras del Junior.

Sebastián Viera recibió un homenaje por parte del Junior. Particular

Fue el propio Fuad Char el que le entregó una placa conmemorativa a Sebastián Viera, quien también dejó plasmadas sus huellas en una pieza que estará disponible para todos los hinchas del Junior en la 'Ventana de Campeones'.

"Te entrego esto como ídolo del Junior; gracias por todo capitán", manifestó el máximo accionista del 'tiburón'.

Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró lo siguiente: "Qué arquero es Sebastián. Le dio mucho a Junior. Hoy, que ya lo conozco, puedo decir que él es una persona integra. Sé que se quedará muchos años acá en Barranquilla. Nació en Uruguay, pero es más barranquillero que todos".

#EnVivo🔴 "@sebavierareal hoy es diferente al hombre que llegó hace más de una década a nuestra ciudad. Es un orgullo para mí decir que es un gran amigo y, hoy, más barranquillero que nadie. ¡Muchas gracias por tantas alegrías!": @jaimepumarejo #GraciasViera pic.twitter.com/wjPZYpzZYE — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) June 10, 2023

Sebastián Viera fue homenajeado en el monumento de la Ventana de Campeones. Foto: archivo particular

En medio del conmovedor homenaje a Viera también se visualizaron en pantalla gigante algunos mensajes por parte de compañeros y excompañeros del conjunto 'cuarrambero', uno de los que le dejó un mensaje fue Juan Fernando Quintero.

"Agradezco cómo me recibiste, por la amistad que tenemos. Eres demasiado grande, no hay palabras para dimensionar eso. Tienes un legado con títulos en el club. Te quiero mucho, hermano", dijo el volante antioqueño.

Igualmente, Viera Galaín recibió por parte de la Gobernación del Atlántico la medalla Puerta de Oro de Colombia, por haber aportado a la historia del Junior y su desempeño ejemplar.