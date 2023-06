Sebastián Viera: "Yo al 'profe' 'Bolillo' Gómez no le reprocho nada, ni tengo resentimientos"

Este martes, Sebastián Viera atendió a varios medios de comunicación de la ciudad de Barranquilla para referirse de diferentes temas relacionados con su salida de las filas del Junior . Y ahí estuvo, en el contacto con el arquero uruguayo, el periodista Fabio Poveda de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Acá algunas de las declaraciones más relevantes de Viera en el espacio radial que dirige Javier Hernández Bonnet.

*Ser suplente

"Aprendí muchísimo, lo que quiero es seguir la carrera de ser director deportivo, y tuve ese aprendizaje. Estoy en un momento de la vida en el que disfruto todos lo momentos, de tener la oportunidad de hacer lo que me gusta. Por ahí muchos periodistas dicen que yo no aceptaba ser suplente, que no quería estar, eso se malentiende, sería ser soberbio, desde hace mucho rato dejé el ego de lado, porque no te lleva a nada".

*La oferta de Fuad Char

"No quiero ser una carga para el club, nunca lo fui y me pude haber quedado, no quiero incomodar a nadie, que Junior siga para adelante, que vengan las mejores decisiones para el club. Don Fuad (Char) me dice que si quería seguir como coordinador deportivo en divisiones menores. Le dije que no; que no era una opción para mí ahora. Si llego a un cargo en Junior no sea como agradecimiento, sino que sea un reconocimiento. Quiero que cuando venga de manager deportivo sea por algo bueno que hice".

*Hernán 'Bolillo' Gómez

"Yo al 'profe' (Hernán Darío Gómez) no le reprocho nada, no hay bronca, ni resentimiento. Aprendí con él, como lo hice con todos los demás técnicos. Él quiere hacer su equipo, quiere que le vaya bien a él y al equipo, tiene jugadores en los que cree. Se lo dije en el vestuario que me hubiera gustado que él me hubiera dicho lo que pasaba, la decisión y no don Fuad (Chara). Don Fuad le dijo que él se encargaba, es algo que no se ve en el fútbol colombiano, que un dueño de equipo quiera hablar con un jugador en esa situación y se lo agradezco".

*El tema Gamero

"Algo que dicen acá que es la rosca, de un audio que salió en los tiempos de Alberto Gamero acá. Eso fue un 7 de marzo, el día de mi cumpleaños, yo estaba con mis compañeros, con 'Chusco' Sierra que era el asistente de Gamero, que estaba ahí con nosotros, pero eso nunca existió eso. Me dolió eso, con Gamero me llevaba muy bien, me dolió un poco que el 'profe' no hubiera salido a hablar, respete su silencio, me la comí todas, fue una de las veces que quise salir de Junior, pero mi familia me motivó a seguir. Con Gamero, 'Chusco' Sierra, Jorge Aguirre y yo, se jugaba hasta las 11 de la noche parques en las concentraciones".