"Sebastián Villa es un bruto, te ahorca y te pega cachetazos": más denuncias contra el colombiano

La semana pasada se sumó un nuevo episodio judicial en el que el señalado es Sebastián Villa , jugador de Boca Juniors, quien tiene un par de juicios, con dos mujeres distintas, por violencia de género y también por supuesto abuso sexual y tentativa de homicidio. Ahora se sumó un crudo testimonio, de una tercera joven, de 22 años, que trascendió a los medios de comunicación y este lunes fue publicado.

Esa tercera denunciante, de quien se omitió el nombre y apellido, relató que había asistido a un par de fiestas en la casa en la que vive el delantero de los 'xeneizes' y que las experiencias no fueron las mejores. Incluso, ella también habría sido acosada sexualmente por Villa Cano y, al parecer, no se presentó "penetración", como ella misma lo indicó.

Publicidad

"En la sala yo le dije a Sebastián si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca. Me dijo que sí. Ahí estaba 'Vikingo' (el encargado de la seguridad) con su novia y Sebastián me dijo que había una en la habitación. Me agarró del brazo y de dos empujones me metió. Cerró la puerta y me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que solo quería la camiseta. Me quería besar, yo me quería correr y él me besaba igual en la boca”, inició la chica.

Además de eso agregó que “cuando intento salir de la pieza, me empujó a la cama. Forcejeamos, él igual me agarraba de los brazos y me empujaba. No entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Después, se bajó los pantalones y se subió encima mío. En un momento me arrancó la bombacha. Le decía que no, pero él seguía. Me tenía agarrada de los brazos y, si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Le pedía que se pusiera el preservativo o que se sacara el buzo. Eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación".

La denunciante, pese a todo lo que dijo, no quiso abrir proceso penal, pero sí será testigo en el caso de Rocío Tamara Doldán, según informó 'TyC Sports'. "Yo trabajo en boliches, lugares donde van jugadores de fútbol y esto me podría afectar. Yo quiero seguir con mi vida y olvidarme”, finalizó la mujer, que también quiere permanecer en el anonimato.

Publicidad

¿Quién denunció a Sebastián Villa por acoso sexual?

Rocío Tamara Doldán es la argentina que presentó denuncia ante la justicia por supuesto abuso sexual y tentativa de homicidio. Por ese caso, para el próximo 30 de junio fue citado Villa Cano a declarar. Esto por hechos acontecidos en el mes de junio de 2021.