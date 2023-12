¿Seguirá Alfredo Arias como técnico del Medellín en el 2024? El DT, en medio de su tristeza

Alfredo Arias asistió a la rueda de prensa luego de la final de vuelta de la liga del fútbol colombiano 2023-II tras perder a manos del Junior 5-3 en penaltis, y quedar sin chances de conseguir la séptima estrella del club antioqueño.

Entre frustración y evidente tristeza el técnico uruguayo dio algunas declaraciones para los medios de comunicación y entre lo que habló dejó claro que no sabe qué hará el 2024.

“Lo menos que puedo pensar es en el próximo año, tengo que realmente digerir esta tristeza, tengo una tristeza más que por mí, por la situación. Si se hubiese dado de otra manera, no me iba a doler tanto, pero todo el mundo hizo todo, ahí estuvo el pueblo alentando, mis jugadores no les puedo pedir más, lo que corrieron, lo que jugaron. Lo emotivo que lleva todo eso, ver que llevan 20 faltas y el único que tiene amarilla es tu equipo”, afirmó de entrada.

Siguiendo por la misma línea, Alfredo Arias dejó claro que tendrá que pensar muchas cosas antes de tomar una decisión sobre su futuro en el Independiente Medellín.

“Tengo esta tristeza más por mi es por ver tanta gente que merecía este campeonato y mis jugadores. No sé si yo podré devolverles las ganas de volver a intentarlo, hoy es muy pronto para decir algo del próximo año”, aseveró.

Acá más declaraciones de Alfredo Arias, técnico del Medellín:

*Los cambios…

“Quizás me pudo haber criticado por tardar en hacer los cambios, pero si no hacia los 3 cambios en esa ventana, me podía quedar corto con los cambios. Igual lo único que me deja tranquilo es que mis jugadores dieron todo hasta el minuto 82, con tarjeta amarilla y me pidieron los cambios, había que hacerlo sí o sí”.

Alfredo Arias, entrenador de Independiente Medellín, en la Liga del fútbol colombiano Getty Images

*El fútbol, impredecible

“Perdí una final por penales antes, y gané otras, y salí campeón en otros lados también, acá al parecer me va a costar más. Estoy orgulloso de mis jugadores, que plantearon un partido para ganarlo jugando al fútbol, y este es el juego, a veces mereces ganar y no lo haces porque hay circunstancias que uno no puede controlar”.

*Sin palabras tras perder

“Es una de rueda de prensa obligatorio, si hubiese podido no hablaba, no tengo nada para decir y justificar el dolor que siente mis jugadores y la gente alrededor. Qué voy a arreglar yo hablando acá, qué voy a justificar acá. Nada”.

*Duele perder más que antes

“Yo he tratado en todos lados que he estado ser un mejor entrenador, y ser una buena persona, he tratado en todos lados y claro me va llegando una edad que todo se siente más, esta gente se merecía que yo le tuviera cariño, no hay otra manera de sentir estos seis meses”.