“Seis expulsados en cuatro partidos, es algo que vamos a hablar con los jugadores”: ‘Polilla’ Da Silva

El técnico de América de Cali se mostró satisfecho por lo mostrado por su equipo en los juegos amistosos que se disputaron en Bogotá, pese a caer este domingo contra Santa Fe por 3-1.

La derrota de América frente a Santa Fe en la final del cuadrangular que les sirvió para su pretemporada, no empañó la imagen que se llevó el técnico y los hinchas de la escuadra escarlata.

“Nos deja muchas enseñanzas, creo que estuvimos muy lejos este domingo en varios aspectos de lo que fue el equipo en los anteriores partidos”, dijo el técnico charrúa, quien felicitó a Santa Fe por llevarse la copa del cuadrangular.

No obstante, ‘Polilla’ resaltó que “seis expulsados en cuatro partidos…no podemos dar esas ventajas, once contra once el partido fue parejo, es algo que vamos hablar con los jugadores, ser duros en este aspecto, no podemos terminar con hombres de menos, no puede volver a suceder”.

Sobre la derrota, el timonel de América dijo que le parecía bien, puesto que “había muchos elogios y eso no me gusta en esta etapa, terminamos de la mejor manera la pretemporada”.