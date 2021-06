"Será una final muy linda y emotiva, entre Tolima y Millonarios, pero en la ida el 'pijao' gana 2-0"

Llegó la hora de la verdad. Después de un largo camino, Deportes Tolima y Millonarios jugarán los primeros 90 minutos de la gran final del fútbol colombiano, este jueves 17 de junio, en el estadio Manuel Murillo Toro.

Por eso, para analizar lo que puede ser este enfrentamiento, en Gol Caracol hablamos con Gerardo Vallejo, referente histórico del equipo 'pijao' y quien también vistiera la camiseta de la Selección Colombia.

¿Cómo cree que será el desarrollo del partido de ida de la final?

"Son dos equipos con planteamientos similares, que juegan un fútbol vertical y de rápida transición defensa a ataque. Será una final emotiva y muy linda de ver. Ambos clubes han mantenido una regularidad. Eso sí, espero que Tolima haga un excelente partido y saque una amplia diferencia para ser campeón"

Ver > Sebastián Viera pidió perdón y argumentó que en El Campín "fue provocado"

¿Qué le imprimió Hernán Torres a este Deportes Tolima?

"Es un trabajador incansable, desde lo táctico y estratégico. Los muchachos se metieron en su dinámica de trabajo y por eso, los buenos resultados. Cuando uno tiene al frente a un técnico de esa categoría, solo queda aprender. Razón por la que están en la final"

Hablando del ámbito internacional, ¿por qué Tolima, siendo finalista de la liga colombiana, tuvo tan discreta presentación en Sudamericana?

"Varios jugadores no han tenido tanta experiencia internacional y eso pesó. Aunque usted sea profesional, la falta de roce, influye y eso se evidenció. No es igual jugar la liga local que la Sudamericana. Tolima, de pronto, no estuvo a la altura, pero no deja de ser un equipo importante"

Le puede interesar > Alfio Basile en delicado estado de salud: presenta neumonía por caso positivo de Covid

Y en la otra cara de la moneda, ¿qué le aportó Alberto Gamero a Millonarios?

"A Gamero le tuvieron paciencia en Millonarios. A pulso, se ganó haber clasificado a la final. Es un equipo veloz por los costados y que adelante tiene goleadores como Fernando Uribe y 'Chicho' Arango. Además, está la experiencia de Macallister. Será una final muy bonita"

Publicidad

¿Cuánto cree que terminará el partido en el estadio Manuel Murillo Toro?

"Me voy con Tolima. Creo que gana 2-0, con goles del que sea. Esperemos que los muchachos estén claros, que estén en su momento y puedan sacar el partido adelante, haciendo respetar su casa, frente a un duro rival como Millonarios"