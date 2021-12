Sergio Angulo: “Este Cali está fuerte, ojalá esa ‘mecha’ esté encendida y explote contra Tolima”

El Deportivo Cali busca esa anhelada estrella décima, pero al frente tiene un contrincante difícil, que complica y que todos saben que no regala nada en la cancha, como lo es el Tolima.

Sergio Angulo, quien fue jugador del cuadro ‘azucarero’ entre 1978 y 19821, y una segunda etapa de 1983 y 1986, habló con GolCaracol.com para analizar lo que será esta final de la liga colombiana 2021-II.

‘Checho’, uno de los grandes goleadores que ha tenido el fútbol colombiano, se refirió al proceso que tiene este Deportivo Cali, mostró mucho respeto por el Tolima y opinó de los delanteros actuales del elenco vallecaucano.

¿Cómo ve a este Deportivo Cali profe?

“Es una final importante, redundar en lo mismo, para nosotros sería de muchísima alegría conseguir la décima, sabemos que tenemos un rival muy fuerte al frente, pero confiamos en lo que tenemos: cuerpo técnico, los jugadores para sacar el resultado, Dios mediante, en Ibagué”

¿Cómo le ha parecido esta campaña de Rafael Dudamel?

“Yo creo que el profe Rafael y su cuerpo técnico han llegado a formar un equipo que en resultados no andaba bien, que tenía momentos de muy buen fútbol, que hacía goles pero que también le convertían, eso lo hacía un poco desequilibrado; el profe Rafael llegó y con su cuerpo técnico empezaron a trabajar, encontraron las maneras como para acabar con ese déficit defensivo y fortalecerse mucho en el orden táctico cuando el Cali no tenía la pelota y a partir de ahí fue encontrando el equipo que él pretendía. Ahora, ha logrado de la mejor manera sincronizar las líneas y estamos muy confiados, muy convencidos de que la décima, Dios mediante, va a llegar, porque Dios nos la va a dar y porque los muchachos están haciendo un gran trabajo”.

¿Cómo ve el proceso de juventud y experiencia?

“Yo creo que eso es lo ideal, tener los canteranos en el equipo, pero bien rodeados, no que sean mayoría canteranos y uno o dos de experiencia, yo creo que acá hay una fusión importante. El profe Rafael ha entendido los momentos para ubicarlos en campo y en los partidos trascendentales, no es que le dio 15 minutos en un partido x, no, estamos hablando de Luna que ya entró en una final y recién cumplió los 18 años. Marsiglia ha ido al Tauro, de Panamá, Balanta que se ha mantenido con nosotros pero también ya ha tenido varios partidos encima, el caso de Segura que aparece por primera vez, el caso de Camargo, el caso de Arroyo y Toloza que ya vienen del año pasado; el caso de Kevin Velasco que ya viene del año pasado pero que ya ha sido potenciado, al igual que varios en este época del profesor Rafael Dudamel.Tienen a su lado jugadores de mucha experiencia como Teo Gutiérrez, como Angulo, como Menosse, como De Amores, como Darwin Andrade, Arias que ha estado lesionado, Ángelo Rodríguez, Preciado que es joven pero también tiene experiencia, Vásquez que también es joven pero ya tiene 2 o 3 años en el fútbol profesional, así que es una fusión muy bonita y estamos muy contentos porque los muchachos de la cantera están respondiendo de la mejor manera. Yo creo que la oportunidad ellos se las han dado, han aprovechado y han respondido”.

¿Qué opinión tiene de este Deportes Tolima?

“Lógicamente, uno se va a los números y ve que Tolima es el campeón del primer semestre y está peleando el segundo semestre también, es un excelente equipo con un excelente técnico también como lo es Hernán Torres, y al lado de él un hombre de muchísima experiencia y que fue también tantas veces campeón en Colombia como el profesor Miguel Prince. Tiene una base importante e igual ha encontrado los reemplazos, yo lo que veo es que es un equipo emocionalmente muy fuerte cuando le toca ir a buscar los resultados en Ibagué porque ha perdido jugadores de experiencia, importantes y está jugando con Ríos y Trujillo, volantes centrales que no tienen lo que tiene un Didier Moreno, por ejemplo; en ese aspecto yo creo que el Tolima si está, sino juega Mosquera o Angulo, va a poner, por ejemplo, un Eduard Caicedo que no juega hace rato, o pone a Parra y ahí ya empiezan a tener diferencias así que sigo respetando al Deportes Tolima, por su técnico, por sus jugadores, y por la gran campaña que ha hecho”

¿Cómo ve a los delanteros, usted que conoce la posición?

“Yo creo que Vásquez, Preciado por bandas, Kevin Velasco también por bandas, Teo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez algunas veces de ‘9’, tirándose atrás, Harold Preciado haciendo una función que realizó en sus inicios, como extremo, y ahora colocándose el overol cuando se necesita que haga esa doble línea de 4 y después que colabore con sus diagonales y salidas para ser pivot de Ángelo. Es un grupo que está fuerte, que está mentalizado y que tiene dinámica arriba, esperemos que esa dinámica, esa mecha esté encendida y mañana, Dios mediante, explote para felicidad de todos nosotros”.