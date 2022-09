Sergio Angulo, tras caer en su debut: “Eso de hablar y hablar no va conmigo, hay que trabajar"

El conjunto asegurador venció por 1 a 2 al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, en el marco de la jornada 14 de la Liga Colombiana , por lo que la era de Sergio Angulo, inició con pie izquierdo para revertir la situación deportiva del conjunto 'azucarero'.

El estratega, se refirió a la derrota y el desarrollo del partido: “Equidad no hizo mucho por el juego, sabemos que es un equipo que se recoge bien, trata de neutralizar bandas con su doble línea de cuatro, con su cuatro cinco y juega al error. Se aprovechó de dos rebotes para ganarnos el partido infortunadamente”.

Publicidad

Además de eso, rescató la actitud del equipo ‘verdiblanco’, siendo su primer partido a cargo, con muy poco tiempo de trabajo: “El Cali lo que rescato es que le puso, en el primer tiempo generó tres situaciones muy claras de gol, aparte del muy bonito gol que hicimos, rescato que se fue al frente, que se fue generoso, pero que se está con un poco de ansiedad y todo lo que el rival se encuentra lo convierte”.

Referente al tema de que el equipo solo ha ganado 5 partidos en todo el año, ‘Checho’ Angulo opina que: “es una mochila que pesa, el jugador de fútbol no es ajeno a eso. Este equipo no debió perder porque hablar de merecimientos no me gusta, yo creo que el que es eficaz es el que gana, pero tenemos alguna desconcentración y el rival nos cobra”.

“Recuerde que la mente recicla todo y hay órdenes que se dan primero. Hay 3 entrenadores antes que 'Checho' Angulo, que han pasado por acá y ellos tienen sus conceptos diferentes a los míos, ya las opciones de clasificar pues se han esfumado, ahora hay que enfocarse en rescatar la mayor cantidad posible de puntos”, añadió el entrenador.

Sobre las molestias de Kevin Velasco y los cambios tácticos que eso implicó dentro del terreno de juego, confirmó que el jugador tiene una contusión en rodilla, habrá que esperar los estudios, pero creo que va a estar va a estar por fuera de las próximas convocatorias.

Publicidad

“Lamentablemente para nosotros, Kevin tiene una lesión y tuvo que salir, tratamos de meter a tratamos de meter a Yony González y Óscar Segura por las bandas, el equipo lo intentó, creo que hubo más frescura en el primer tiempo, pero Equidad es un equipo que cuando consigue algo, se vuelve muy rocoso, muy difícil, pero hay que seguir trabajando, seguir apostando a lo que tenemos, hemos perdido a Yony González y a Kevin Velasco para el próximo partido, así que habrá que seguir buscando las soluciones y para enderezar el camino” dijo el profe Angulo.

‘Checho’ confía en su equipo para lo que viene y en los momentos adversos es donde se debe sacar la valentía y jerarquía: “En esta profesión lo he dicho siempre, antes de jugador y ahora de entrenador, esta carrera más difícil, pasan situaciones y está el carácter, la jerarquía, la personalidad para levantarse, yo creo que tenemos jugadores para para hacerlo, no es fácil, la parte mental juega un papel fundamental no solamente para jugar de fútbol sino para el ser humano en general y habrá que seguir insistiendo”.

Publicidad

“Eso de hablar y hablar no va conmigo, hay que trabajar, el jugador de fútbol debe estar expuesto a los gloriosos que son pocos y frente a estos temas dolorosos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando, vamos a seguir insistiendo en los trabajos tácticos defensivos” concluyó Sergio Angulo.

Deportivo Cali actualmente es último de la tabla de posiciones con 8 puntos y su próximo partido será ante Atlético Junior el domingo 2 de noviembre, en Barranquilla.