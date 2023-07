Sergio Herrera: "Este torneo será histórico para el Cali; Pinto me pidió tomar el timonel del club”

Con la salida de Jorge Luis Pinto del banquillo ‘azucarero’, Sergio ‘Barranca’ Herrera fue el encargado de tomar las riendas del Deportivo Cali en el inicio de este segundo semestre del fútbol colombiano. Esto, a petición del estratega de 70 años, así como el mismo ex futbolista lo manifestó en charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

Frente a la contundente decisión por parte de Pinto en no continuar a cargo del conjunto vallecaucano, ‘Barranca’ Herrera fue el elegido a tomar su lugar, en el que debutará oficialmente en la Liga II-2023 frente al Deportivo Pereira el lunes 17 de julio.

“Actualmente estamos en periodo de transición están, evaluando para escoger la persona que se va a hacer cargo del equipo, por ahora estamos al frente y damos continuidad al trabajo que se venía realizando, para mí lo que he tratado de transmitirles a los muchachos es que este es el semestre más histórico del Deportivo Cali”, indicó inicialmente Sergio Herrera en charla con ‘Blog Deportivo’.

Sumado a eso, explicó el por qué será un semestre complejo para el ‘azucarero’, que iniciará comprometido con el descenso: “Este torneo será histórico por el promedio, por la situación financiera que se vive; se juntaron muchísimas cosas y se vuelve complejo, pero a través del trabajo y disposición de los jugadores, trataremos de sacarlo adelante. No podemos tener todos el mismo pensamiento, pero sí tener una unidad que es lo mejor para el Deportivo Cali y ojalá así sea”, complementó ‘Barranca’.

Frente a la situación económica y la manera en la que ha afectado a los jugadores esto, Herrera afirmó que ya las cosas van por buen camino, con el debut en la Liga entre ‘ceja y ceja’: “Es sumamente difícil porque todo mundo adquiere compromisos y espera contar con un salario, por más ahorros que existan después de tres meses o dos meses usted empieza a sentir y vive otro panorama y sacude al profesionalismo en el atleta y el corazón que pueda tener cada ser humano de entender el momento que está viviendo”.

“El Cali nunca le queda debiendo un peso a nadie en la historia y eso le pedimos a los jugadores, que los entendemos, pero que tengan paciencia por la situación, que sigamos adelante porque el comité siempre ha trabajado en pro de conseguir esos recursos y cumplirlos, afortunadamente ahí se han vuelto a pagar unas quincenas y ayudar para iniciar esta liga bien", dijo el entrenador ‘azucarero’.

*Otras declaraciones:

¿Qué representa a nivel persona dirigir con Jorge Luis Pinto?

"Yo siempre lo soñé, lo tuve como jugador ahora siendo miembro del cuerpo técnico, aparte de que ya conocía el entrenador, ahora conocí a la persona y el gran corazón que tiene porque toda la gente se lleva la imagen de su carácter y hablar fuerte, pero él es más humano que todos nosotros juntos”.

“Él vive 24 horas en el fútbol siempre está atento pendiente y la energía que tiene día a día, nunca lo ve uno desanimado”.

¿Por qué se da su llegada al banquillo ‘azucarero’?

“Fue petición del profe Pinto, él me dijo Sergio va a pasar esto y esto, por favor necesito que usted esté ahí mientras se hace la transición si el comité lo acepta; si bien yo era trabajador del club, estaba en otra área cuando el profe llega y él me invita a trabajar, con su salida yo solicito regresar a mi cargo si es posible, pero el profe me pide ese favor y al profe Gilberto Arenas que es el preparador físico. Ayuden al Deportivo Cali, mientras se toman tiempo para que el equipo no esté ahí en el aire”.

¿Cuál es su percepción de la actualidad del equipo?

“Ahora que el hierro está bien caliente hay que tener una consciencia muy grande entender la situación y ayudarle al equipo desde el lugar donde me corresponda”.