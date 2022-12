“Sería lindo volver a jugar el clásico”, Edison ‘Guigo’ Mafla tiene el corazón dividido

Recordado por las parciales del Cali y América por sus golazos de tiro libre, el floridano resaltó las actuaciones en el derbi caleño, que se cumplirá a las 5:15 p.m. del domingo, por la décima fecha de la Liga.

Su debut como futbolista profesional fue en el Deportivo Cali, donde jugó de 1991 hasta 1997, obteniendo la sexta estrella ‘azucarera’ en el 96 y fue el máximo goleador del equipo en esa campaña. Su segundo paso se dio en 1999.

Además, con el América logró dos títulos entre 2001 y 2002, ambos por el rentado local; por eso, el ‘Guigo’ quiere que en el estadio de Palmaseca gane el que mejor se desempeñe dentro del terreno de juego y le hace un llamado a los hinchas para que se comporten a la altura de un clásico.

- ¿Cuál es el Cali-América que más recuerda?

“Recuerdo un día que íbamos perdiendo 1-0, jugaba con el Cali. Faltando un minuto para terminar el partido, tiran un centro y la cancha estaba muy mojada, la paro prácticamente con el abdomen y le pego con pierna derecha, hago el 1-1. Los jugadores del América se tiraron al suelo porque no pensaron que fuéramos a empatar”.

- ¿El gol más bonito que hizo en un clásico y cuántos hizo?

“El que hice en el 2002 con el América, el 1-0 (Noviembre 1 de 2001). Romero me pone un balón por arriba, le pego de primera intención con la zurda, de volea, y hago un gol de 30 metros más o menos. Salió Martín Zapata a marcarme y se lo hice a Rolando Vargas. No recuero cuántos anoté, pero soy el segundo goleador en los clásicos vallecaucanos, por detrás de Anthony de Ávila (19 goles)”.

- ¿Con cuál equipo disfrutó jugar más el clásico?

“Me queda difícil porque un clásico se disfruta con cualquier camiseta, cualquier jugador quisiera estar en esos partidos”.

- Usted que también jugó con Santa Fe, ¿qué de especial tiene el clásico vallecaucano que no tiene el de la capital?

“La pasión de las dos hinchadas en Cali, sin demeritar lo que son los aficionados de Millonarios y Santa Fe, pero son totalmente distintos, quizá sea por el clima, no sé, pero el clásico del Valle del Cauca es una cosa muy bonita”.

- Usted, gran cobrador de tiros libres, especialista en el tema, ¿cuál es el jugador de cada equipo que le guste cómo cobra la pelota parada?

“Me gusta de América el lateral Juan Camilo Angulo y del Cali cerca al área Mayer Candelo”.

- ¿Qué opina del presente de los dos equipos? Por Liga Águila, América lleva tres partidos sin ganar y el Cali cuatro.

“De pronto no les ha ido bien comenzando el campeonato, pero el clásico es un partido aparte, no se puede regalar nada; así sea el Cali el local, América no va a querer regalar nada”.

- Jugó junto a Mario Yepes y el ‘Pecoso’ Castro lo dirigió en Cali, los dos últimos técnicos ‘azucareros’, ¿qué opina de la llegada nuevamente de Héctor Cárdenas al banquillo?

“Respecto a Yepes, desafortunadamente no le brindaron más oportunidad, porque él venía con una idea y un proceso, pero los resultados no se dieron. Desafortunadamente siempre al primero que sacan es al técnico y no a seis o siete jugadores.

“Cárdenas siempre ha estado ahí, en estos momentos traer un técnico extranjero le va a costar más al Cali, él conoce el grupo y está manejando las divisiones inferiores, ojalá le vaya bien”.

- Con 46 años de edad, Anthony ‘El Pitufo’ de Ávila jugó un clásico e hizo gol. A sus 45 años, ¿le gustaría volver a palpitar un clásico en el terreno de juego y vistiendo cuál camiseta?

“Sería lindo volver a jugar el clásico y estar preparado para esa situación, es un caso excepcional lo de Anthony, él estaba entrenándose y bien físicamente a pesar de su edad.

Hay un cariño especial tanto con el Cali que me dio a conocer como jugador profesional y terminar mi carrera en el América que me trató supremamente bien, entonces sería muy desagradecido decir con esta o con la otra. Jugaría 45 minutos con cada equipo”.

- ¿Alguna anécdota que recuerde que le pasó en un clásico?

“Lo que más recuerdo es el día (24 de junio de 2001) que hice un golazo de tiro libre y el Cali nos metió cuatro goles, Víctor Hugo Aristizábal marcó tres, me expulsaron en ese clásico. Fue muy triste porque el Cali tenía 10 hombres”.

- ¿Va a ir este domingo a Palmaseca?

“Yo juego a veces los fines de semana, si no tengo compromiso ese día, voy a ir al estadio a ver el partido”.