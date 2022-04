Sherman Cárdenas 'cogió de parche' a Dayro Moreno, puso a prueba su inteligencia y se le burlaron

El ambiente en Atlético Bucaramanga parece mejorar. Luego de un arranque complejo, poco a poco, ha sumado puntos y se metió en el pelea por entrar al grupo de los ocho de la Liga I-2022 del fútbol colombiano.

Prueba de ello es lo ocurrido, entre Sherman Cárdenas, Dayro Moreno y otros hombres del cuadro 'leopardo', justo antes de emprender vuelo para llegar a Manizales a enfrentar a Once Caldas, en el partido de este lunes.

Allí, el volante le dice al delantero que pondrá a prueba su inteligencia con la siguiente adivinanza: " Si va manejando un bus, en el que lleva 15 pasajeros y, en la esquina, se le bajan cinco, ¿Cuántos años tiene el chofer?"

Ante dicha pregunta, el atacante solo se rió e intentó irse, pero sus compañeros no lo dejaron y le dijeron que respondiera, a lo que afirmó: "no sé porque no sé quién es el chofer", desatando la burla de todos los presentes.

¿Cuándo vuelva a jugar Atlético Bucaramanga?

El próximo jueves 7 de abril, a las 7:30 de la noche, los 'leopardos' recibirán a Envigado, en el estadio Alfonso López, por el partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Colombia. Recordemos que la ida finalizó 0-0.