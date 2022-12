Sherman Cárdenas y Jhon Pérez no tienen definida su continuidad con el Bucaramanga, para 2020

Además, varios jugadores de la actual plantilla arreglaron su desvinculación del equipo ‘leopardo’, que empezó trabajos este martes e irá hasta el 15 de diciembre.

Luego de no conseguir su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Águila-II, Atlético Bucaramanga ya trabaja en el armado de la plantilla, pensando en el próximo año.

Así, una de las preocupaciones de la afición ‘leoparda’ tiene que ver con la continuidad de sus dos hombres talentosos en el mediocampo, Sherman Cárdenas y Jhon Pérez.

Golcaracol.com habló este martes con Óscar Upegui, presidente del Bucaramanga, sobre el futuro de Cárdenas y Pérez, y la desvinculación de otros jugadores.

“De Sherman Cárdenas no hay nada oficial, nos dijeron que preguntaron por él, pero no sabemos si de Colombia o el exterior. En el caso de Jhon Pérez no hay un pedido oficial de ningún equipo, por ahora son solo rumores”, le contó Upegui a este portal.

“Gabriel ‘Gavilán’ Gómez, Alejandro Bernal, Harold Gómez, Carlos Ibargüen y Yuber Asprilla arreglaron su salida del club. Estamos tratando de llegar a un acuerdo con otros jugadores y lo haremos oficial”, agregó.

Por último, el dirigente aseguró que buscarán reforzarse en “casi todas las posiciones, porque del equipo saldrá un grupo grande de jugadores”.

Atlético Bucaramanga empezó trabajos desde este martes e irá hasta el próximo 15 de diciembre. Después tendrá un receso y los primeros días de enero los futbolistas deberán presentarse a la pretemporada con el equipo.