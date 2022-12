Show de goles en el Pascual Guerrero: América venció 4-2 a Once Caldas

Con dobletes de Cristian Martínez y Santiago Silva, los ‘escarlatas’ dominaron el primer tiempo, pero se apagaron en el complemento y los ‘albos’ descontaron por medio de Sergio Romero y Michael Ortega.

El juego de la fecha 13 de la Liga Águila, en el estadio Pascual Guerrero, reunía a dos equipos necesitados de la victoria, el Once Caldas presionado porque se encuentra lejos de los ocho mejores, mientras que el América necesitaba ganar para meterse entre los mejores del semestre y recortarle camino a Jaguares, en la tabla del descenso.

Publicidad

Los primeros 45 minutos fueron para los dueños de casa y desde muy temprano, al 5’, Cristian Martínez Borja se volteó para sacar un derechazo y abrir el marcador al pegarle desde la medialuna.

Las emociones no pararon y al minuto 27 se registró una nueva alegría para los ‘diablos rojos’. Brayan Angulo lanzó un pase entre líneas para Iván Vélez, quien habilitó a Santiago Silva y éste, con el arco a merced, puso el 2-0.

Vea los goles del partido América 4-2 Once Caldas A los 40 minutos, el árbitro Jorge Guzmán sancionó pena máxima por falta del arquero José Fernando Cuadrado sobre Steven Lucumí. Martínez Borja tomó la pelota y la envió al fondo de la red: 3-0.

El Once Caldas estaba completamente descuadernado y los zagueros no estaban concentrados. Al 43’, Borja sacó un taquito espectacular para habilitar a Silva, quien no dudó en definir el 4-0 antes del descanso.

Publicidad

Cuanto todo parecía que en la parte complementaria el América iba a seguir derecho, el ‘blanco blanco’ entró con otra actitud y en menos de cinco minutos generó opciones claras para descontar.

Pero fue hasta el minuto 54 que Sergio Romero, tras un toque sutil para pasar el esférico por encima de Carlos Bejarano, logró el 4-1.

Publicidad

Los ‘escarlatas’ no parecían los mismo del primer tiempo y de eso quiso sacar provecho la visita. A los 66’, Michael Ortega contactó la redonda con el empeine de su botín derecho y desde el borde del área la envió con dirección de gol. 4-2 definitivo.

Aunque siguió insistiendo, el equipo de Manizales no encontró la vía para llegar al empate. Triunfo americano que dejó un sinsabor en sus hinchas luego de un segundo tiempo para el olvido.

Ahora, América es séptimo de la Liga con 18 puntos, mientras que el Once cuenta con 13 unidades y ocupa la casilla 16.

En la jornada 14, la escuadra caldense recibirán a Alianza Petrolera, el sábado a las 4:00 p.m., y los ‘diablos rojos’ visitarán al Cortuluá, domingo sobre las 5:15 p.m. Sin embargo, este miércoles chocarán contra el Cali en el Pascual Guerrero, juego adelantado.

Publicidad

Ficha técnica: