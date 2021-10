"Si a los futbolistas de Pasto no le cancelan dos meses de salario, no jugarán contra Quindío"

"No son gratas las noticias desde Pasto, es una situación que en todo el año se ha dado, son 7 mil millones de pesos, por eso tiene bloqueadas las cuentas de los derechos de transmisión de la Dimayor, esto afecta gravemente a los futbolistas, con Diego Cortés hubo un problema; en su día de descanso, tuvo un accidente y quedó cuadripléjico y no tenía salud ni nada", expresó Carlos González Puche, en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , sobre lo que ocurre por estos días con los jugadores de Pasto.

El director ejecutivo de Acolfutpro agregó: "La situación de Pasto la hemos venido reportando, el ministro debe estar ocupado en la inauguración de la sede de la federación porque no atiene a nuestras solicitudes, mientras no resuelvan la situación el equipo es inviable".

Además, reveló lo que planean hacer los integrantes de la plantilla profesional del cuadro 'volcánico' ante la falta de pagos en su salario por parte de los dirigentes del club.

"Si no les cancelan, por lo menos dos meses de salario, no jugarán contra el Quindío y ese es un partido crucial para el descenso, no solo se pone en riesgo a los jugadores y su integridad, sino todo. Hoy los jugadores no entrenaron por la manifestación que hicieron y eso es lo que hace empeorar la situación. Están amenazando con despidos, que serán ilegales porque no están al día con los pagos", aseveró.

"Entiendo que hay un atraso, habían acuerdos para normalizar el tema, pero los clubes manejan en el lindero el tema y están esperando los plazos para cumplir con sus obligaciones, estamos atentos a que si se mantiene lo denunciaremos", indicó Puche acerca de una situación similar en el Once Caldas, a la que seguirán de cerca, según lo expresó el directivo.