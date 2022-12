"Si América no ejerce la opción de compra por Rangel, el 30 de junio tendría que volver a Junior"

Esas fueron las palabras de Mauricio Romero, presidente de América de Cali, este lunes en una rueda de prensa en la que también se refirió a la muy posible salida del DT Alexandre Guimaraes.

En América de Cali apareció este lunes en un contacto con la prensa el presidente Mauricio Romero y dejó en evidencia la precaria situación económica que pasa el club, por la irrupción del coronavirus y la suspensión de la Liga del fútbol profesional colombiano y aún con muchas dudas sobre la fecha para volver a la competencia.

Así las cosas, no seguirán los jugadores a los que se les vence el contrato en junio y tampoco se mantendría como entrenador Alexandre Guimaraes.

"Le agradezco a los jugadores que terminan contrato en junio, pero tengo que pensar responsablemente en las arcas del club. Les agradezco mucho a ellos", dijo el dirigente de los escarlatas. Dentro de esos futbolistas estarían el goleador Michael Rangel y el argentino Matías Pisano.

Sobre el tema del entrenador, Romero comentó que "nosotros no sabemos qué cuerpo técnico vamos a contratar, porque no hemos cerrado el proceso de negociación con el profesor Guimaraes".

Mientras tanto, con relación a la permanencia o no de Rangel, el presidente de los 'Diablos' comentó que "es un tema que no depende exclusivamente de América. Pero si América no ejerce la opción de compra, el 30 de junio tendría que volver a Junior. Podríamos hablar con Junior y con el jugador, pero hasta no tener claro conocimiento del protocolo no sabemos cómo operar".

