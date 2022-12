"Si el paro es ilegal, podríamos cancelarles el contrato a los jugadores": Presidente del Cúcuta

José Augusto Cadena, presidente del equipo ‘motilón’, habló este jueves con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y se refirió al momento de los clubes de la Liga Águila, la situación que enfrentan los futbolistas y un posible acuerdo entre ambas partes.

El máximo accionista y presidente del Cúcuta Deportivo, José Cadena se refirió al entorno de sus jugadores respecto al posible paro, y la opción de cancelar su contrato si no se cumplen con la ley de trabajo.

“Hoy no está siendo viable el negocio del fútbol, la venta de boleterías disminuyó considerablemente, los derechos de televisión no están muy bien vendidos en comparación con otros países. Un paro sería fatal para el futbol colombiano, para los niños y para los clubes que están pasando un momento económico muy complicado”, dijo Cadena.

*Acuerdo entre jugadores y directivas

“Los jugadores llegaron de una vez con un acta para firmar; un pliego de peticiones no tiene sentido, es mejor debatir con las posibilidades y lo que piensan los clubes, no solo los futbolistas, todo trabajador tiene su seguridad social, no es prepagada, pero tienen el trabajo digno. La mayoría de jugadores ganan muy bien”.

*Frente a una posible cancelación de contratos

“Yo me iría al Ministerio de Trabajo y que ellos me determinen si la huelga es legal, si no cumplen con lo que dice el contrato se declara ilegal y nosotros podríamos terminar el convenio de trabajo”.

*El futbolista como materia prima del espectáculo

“Soy de los que pienso que debemos escuchar a los otros, el jugador de fútbol es la materia prima que tiene este espectáculo, pero tienen que haber conceptos para ambas partes. Vamos hasta el límite, yo ya hablé con los jugadores del Cúcuta y son muy profesionales, me dijeron que no entrarán en paro”.