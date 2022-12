“Si hablamos del árbitro se nos vienen encima”: Juan Manuel Lillo tras derrota con Pasto

El DT de Nacional explicó que en el vestuario se habla de la actuación del juez Carlos Betancur, pero que no se puede comentar públicamente. “Vean las imágenes”, dijo.

Nacional cayó 2-0 con Pasto en la Liga Águila . La derrota no logró desubicar al técnico Juan Manuel Lillo, quien pidió que no se juzgue el grupo por el resultado, pues no sería justo. “Hemos jugado 14 partidos bien y uno mal, y por ser honrado solo hablan de lo mal que se jugó el día que se ganó (contra Millonarios). Y luego a mí me dicen que lo que importa es ganar. ¿Entonces en qué quedamos?

Sobre la caída de este miércoles, Lillo puntualizó que ya toca pensar en el siguiente juego. “Yo este partido lo tengo que dejar pasar rápido y pensar en el otro porque han pasado muchas cosas que poco tienen que ver con el juego”, anotó sobre el trabajo arbitral de Carlos Betancur, aunque sin nombrarlo directamente.

Al contrario, agregó que del juez no puede ni debe opinar: “No puedo contar lo que se dice en el vestuario porque es contra el árbitro y como del árbitro no se puede decir nada. Vean las imágenes y sabrán lo que los jugadores han vivido y sentido, pero no se puede ni se debe decir públicamente porque se nos vienen encima”.

