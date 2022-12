“Si hubiéramos ganado, nadie se acordaba de Dayro”: Juan Manuel Lillo

Con la derrota contra Tolima, Nacional llegó a su cuarto partido de manera consecutiva, sin poder ganar.

Atlético Nacional cayó este domingo 1-0 frente a Tolima en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga Águila-II. Volvió a mostrar irregularidad en su juego y las criticas no cesan para el técnico Juan Manuel Lillo.

Pese a esto, el entrenador español se mostró esperanzado de poder revertir la serie el próximo 2 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot. “Hoy no tuvimos el nivel de eficacia en los pases que esperamos. Pero estoy seguro que en la vuelta lo tendremos. No me cabe duda que será muy diferente al del partido de hoy (domingo), señaló Lillo.

“Por primera vez en todo el torneo que nos hacen un gol de pelota quita”, afirmó también el entrenador, quien agregó: “No nos faltaron llegadas, lo que pasó fue que no elegimos bien cuando lo hicimos”.

Interrogado por la ausencia de Dayro Moreno, quien estaba cumpliendo una fecha de sanción, el entrenador del cuadro antioqueño aseguró: “Cuando el equipo pierde, los mejores jugadores son siempre los que no están. Si hubiéramos ganado, nadie se acordaba de Dayro. Nunca me van a escuchar hablar de los que no están”.

Por último, el técnico español se refirió a las criticas y al descontento de los seguidores de Nacional con su desempeño como entrenador del club paisa. “Ustedes saben más de esos rumores que yo. Mi trabajo es en darle la vuelta a la eliminatoria y para eso trabajo todos los días junto con los futbolistas”, concluyó.