"Si Junior llega a ganar el tricampeonato, marcará historia en el fútbol colombiano"

Estas fueron las palabras de Oswaldo ‘El nene’ Mackenzie, exjugador y quien fue campeón con los 'tiburones' en 1993 y 1995. Aseguró que si el plantel barranquillero gana el sábado, marcarán una época.

Oswaldo ‘El nene’ Mackenzie no tiene dudas de que la final entre América y Junior será un duelo nivelado y que se definirá por pequeños detalles, este sábado en la cancha del Pascual Guerrero, de Cali.

El exjugador, quien fue campeón con Junior en 1993 y 1995, tuvo una charla con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y comentó que si el cuadro barranquillero gana la final de este sábado, marcará una época en el fútbol colombiano.

Además, comparó la plantilla actual del cuadro de Julio Comesaña con el plantel de 1995, que le ganó al América.

Además, señaló que a pesar de que no estuvieran Carlos Valderrama o Iván Valenciano, ese equipo nunca bajaba de los primeros puestos, algo que sí sucede con el equipo actual, cuando no están sus referentes (Teófilo Gutiérrez y Sebastián Viera).

Acá lo mejor de la entrevista al ‘Nene’ Mackenzie:

*La final de este sábado

“En esa instancia lo que se viene a la mente a uno son muchas cosas, uno quiere estar en la mente de cada futbolista para ver qué piensa en ese momento, es una final muy dura, contra un equipo grande, nada esta ganado. El partido es para los dos, y el mejor que haga las cosas y proponga y aproveche las oportunidades, será el campeón”.

*El Junior campeón en 1995

“Son épocas distintas, nosotros marcamos una historia bonita en ese año, pero lo importante es que ellos están a punto de escribir historia, porque ganar el tricampeonato sería histórico y cuando nosotros jugábamos era más difícil porque había muchas estrellas en el fútbol colombiano. Ahora gana el mejor equipo que este conformado y el que marque diferencia. Hoy en día seguimos en el corazón de Junior y ese título que nosotros ganamos fue difícil".

*Junior, sin sus referentes

"Antes, cuando no jugaba Valderrama o Valenciano, la hinchada se quedaba tranquila porque jugaba Pacheco, entonces no se notaba cuando ellos iban a la Selección porque seguíamos arriba de la tabla de posiciones. En cambio, cuando no están 'Teo' o Viera el equipo se cae porque ellos son los que marcan la diferencia, lo bueno es que son los que han jugado finales y son los que saben cómo se juegan estos partidos, en cambio esta plantilla del América no ha jugado finales".

*Su relación con ‘El Pibe’ Valderrama

"Aprendí mucho de él, la responsabilidad, la disciplina y porque como yo era el ‘pelao’ me lo ponían en la habitación, pero aprendí mucho. Me regañaba más que mis padres, afuera y dentro de la cancha".