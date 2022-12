GolCaracol.com consultó al gerente del Junior, uno de los equipos más afectados por el problema que padece la aerolínea, para conocer su opinión. Entre Liga, Torneo y Copa van ocho partidos con cambio de fecha.

Lo que empezó como un problema interno de la aerolínea Avianca ya está tomando tonos de afectación en diferentes y muy variados ámbitos de la vida nacional. Y el fútbol no se ha quedado al margen.

El pasado 20 de septiembre, 702 pilotos de la entidad cesaron las actividades y poco a poco la pelota del fútbol colombiano ha empezado a rodar más lento debido a que Avianca es la encargada de transportar a los equipos, por ser empresa aliada de la Dimayor. Ya van ocho partidos aplazados y el número podría aumentar.

“El desplazamiento de los equipos no ha sido fácil. Es complicado mover a tantas personas relacionadas con el campeonato. En Colombia no existe otra empresa con las rutas y frecuencias que tiene Avianca, y que garantice llegar a todo el país”, le explicó Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, a GolCaracol.com.

A los barranquilleros, uno de los clubes más afectados por el problema aéreo, les han aplazado dos partidos en Tunja, contra Patriotas, uno de la fecha 13 de la Liga y otro de la semifinal de la Copa.

Con el calendario apretado la ventana que se abre es la de correr las fechas. “Si la huelga de Avianca sigue habrá que aplazar las finales del fútbol colombiano. No tenemos más remedio que correr la finalización del torneo. Estamos a la espera del tema de Avianca, pero tenemos claro que si no se puede viajar hay que aplazar las fechas”, anotó Báez.

Por último, consultado sobre la opción de usar transporte terrestre, el gerente fue enfático para explicar la inviabilidad de ese camino: “Un equipo como Junior no se puede tomar 24 horas de ida y 24 de vuelta para jugar un partido. Afecta el rendimiento de los jugadores. Eso es impensado”.

Partidos del fútbol colombiano aplazados por la huelga de pilotos

Patriotas vs. Junior (fecha 13 de la Liga)

Atlético Huila vs. Alianza Petrolera (fecha 13 de la Liga)

Barranquilla vs. Orsomarso (fecha 13 del Torneo)

Valledupar vs. U. Popayán (fecha 13 del Torneo)

Bogotá vs. Real Cartagena (fecha 13 del Torneo)

Real Santander vs. Quindío (fecha 13 del Torneo)

Barranquilla vs. Quindío (aplazado fecha 9 del Torneo)

Patriotas vs. Junior (semifinal de Copa)