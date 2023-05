"Si la lesión de Daniel Cataño es culpa de Gamero, yo me echo la culpa, porque no soy adivino"

El balance de la noche de miércoles del empate 0 a 0 entre Millonarios y La Equidad, en duelo jugado en la cancha del estadio El Campín, dejó a los azules en la segunda posición de la tabla con 38 puntos y como cabeza de serie, de cara a los cuadrangulares. Sin embargo, la nota negativa se presentó con el abandono del terreno de juego de Daniel Cataño, con visibles muestras de dolor y dejando preocupación entre la masa de seguidores del club.

Y después del partido, el que se presentó en rueda de prensa para dar su balance fue el profesor Alberto Gamero, quien se refirió a lo sucedido con uno de los pilares de la zona media y de los hombres de buen rendimiento durante la presente temporada.

"De lo sucedido con Daniel Cataño lo que sabemos es que que puede ser un esguince de tobillo. Vamos a esperar que tiempo nos da el departamento médico del club. Si la lesión de Cataño es culpa de Gamero, yo me echo la culpa porque no soy adivino. Ojalá no sea grave", explicó inicialmente el entrenador de los 'embajadores' ante las preguntas de los periodistas.

Pero esa no fue la única dolencia que se presentó entre los hombres de Millonarios, ya que antes de finalizar el primer tiempo contra los aseguradores también se marchó reemplazado Luis Carlos Ruiz.

Al respecto también se refirió el profesor Gamero, quien comentó que "lo de Ruiz fue una descompensación y optamos por sacarlo. Lo de Macka teníamos presupuestado que saliera. En el presupuesto mío, los cinco jugadores que salieron iban a salir".

Ya sobre el partido contra Equidad, el timonel de los azules entregó su concepto sobre lo sucedido en el escenario capitalino. Así comentó que "fue un partido trabado, intenso, de mucha falta. Un partido de finales, ellos querían clasificar y nosotros ser cabeza de grupo y lo logramos".

Otras declaraciones de Alberto Gamero

Gamero habló de enfrentarse en el grupo B de los cuadrangulares con clubes como América, Medellín y Boyacá Chicó. Así dijo que fue "un grupo bueno. Para uno ir a una final hay que ganarle al que se nos presente. Medellín entró bien en la última fecha, América ha hecho buenas presentaciones y Chicó fue el único que no salió de los 8 en todo el torneo".