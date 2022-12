“Si me dicen que me voy, me tendré que ir”: Francisco Maturana

Después de la derrota de Once Caldas 3-0 frente a Junior, el estratega se refirió en rueda de prensa sobre los errores de su equipo en el partido, la superioridad del onceno barranquillero y su posible salida del club.

Francisco Maturana expresó varios puntos después del encuentro disputado en el Metropolitano de Barranquilla y donde su equipo cayó goleado. “No hay que desconocer los méritos de Junior, es el líder del torneo, muchos equipos han recibido el rigor de su nivel futbolístico”, dijo el técnico de Once Caldas sobre la superioridad que demostró el equipo ‘rojiblanco’.

Por otra parte, aseguró, “yo vivo en paz porque mi trabajo es diario y después de eso puede salir bien o mal, si me dicen que me voy, me tendré que ir, no soy el primer técnico que le pasa”, añadió Maturana cuando fue cuestionado sobre el rendimiento del equipo, que ocupa el puesto 16 en la Liga Águila II.

Por último, sobre el error de Sergio López que desembocó en el primer gol de Junior, “aparentemente no había problema, Sergio López tenía el balón asegurado, la idea de buscar un resultado es desde tu seguridad”, mencionando que los errores en salida de su equipo le están costando resultados.

