Si no pagan lo de Borja, no hablamos: de Nacional a Palmeiras, tras oferta por Daniel Muñoz Si no pagan lo de Borja, no negociamos: de Nacional a Palmeiras, tras oferta por Daniel Muñoz. El presidente del club ‘verdolaga’ dio una entrevista y contó sobre los rumores que afirmaban que el talentoso jugador antioqueño iría a jugar a Brasil.