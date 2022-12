“Si quieren que me vaya, lo haré; mi intención es quedarme”: Gustavo Costas

El director técnico de Santa Fe se mostró triste y asumió toda la responsabilidad por la eliminación de su equipo en Liga Águila, luego del empate de este sábado 1-1 con Alianza Petrolera, en el estadio El Campín.

"Si la gente o el Presidente quieren que me vaya, lo haré; mi intención es quedarme. El único culpable de esto soy yo. Mi contrato termina en junio y no sé si me quedo o me voy ", afirmó Costas en conferencia de prensa.

Santa Fe quedó fuera de los cuartos de final al finalizar noveno en la fase de todos contra todos, y Costas afirmó que eso frustró mucho a los futbolistas del equipo: “el vestuario es un velorio, los jugadores llorando".

Costas desea seguir en el banquillo del club y le recordó a la hinchada los logros que ha alcanzado como técnico ‘cardenal’: "le tengo mucho cariño a la institución y a la gente, no los quiero defraudar. Tengo tres títulos en este ciclo (Suruga Bank, Liga Águila y Superliga)".

"Le pido perdón a la gente de Santa Fe, de corazón. Aquí no hay más culpables, asumo toda la responsabilidad", sentenció el adiestrador argentino.